وظائف بنك مصر 2023.. اعرف الشروط المطلوبة وخطوات التقديم

أعلن بنك مصر عبر صفحته الرسمية على موقع التوظيف الشهير «لينكد إن» وظائف خالية في فروعه المختلفة، للعمل في وظيفة مدير المبيعات، إذ يحرص البنك على توفير فرص عمل للشباب الحاصلين على مؤهلات مناسبة باستمرار.

وأوضح بنك مصر في إعلانه، التفاصيل الكاملة للوظائف، ونوضح من خلال هذا التقرير، مسؤوليات وشروط التقديم في وظائف بنك مصر 2023، وكيفية التقديم بها، وفق ما أعلنه البنك، كالتالي:

مسؤوليات وظائف بنك مصر 2023

- تطوير وتنفيذ استراتيجيات النمو من خلال تحديد الفرص لتوسيع أعمال الحفظ وتطوير استراتيجيات لجذب عملاء محليين ودوليين جدد.

- التعاون مع القطاع لتحديد أهداف وغايات النمو.

- تعزيز الحصة السوقية من خلال تحليل اتجاهات السوق والمنافسين لوضع خطط لزيادة الحصة السوقية للبنك.

- تنفيذ مبادرات التسويق وتطوير الأعمال لجذب عملاء جدد.

- المراجعة المستمرة وتعزيز إجراءات وخدمات رعاية رحلة العميل.

- إنشاء والحفاظ على بروتوكولات أمنية قوية وإجراءات إدارة المخاطر.

- تنمية علاقات قوية مع العملاء الحاليين والجدد وفهم احتياجاتهم وضمان تقديم خدمات استثنائية.

- إعداد تقارير منتظمة عن حجم المعاملات والحصة السوقية والأداء المالي.

- استخدم البيانات والرؤى لاتخاذ قرارات مستنيرة وإجراء تعديلات على الاستراتيجيات.

المهارات المطلوبة للتقديم لـ وظائف بنك مصر 2023

- معرفة قوية بمنتجات الأوراق المالية وخدمات الحفظ وصناديق الاستثمار.

- مهارات ممتازة في إدارة الأفراد وتخطيط الأعمال.

- القدرة على التفاعل مع الموظفين والأقران والعملاء على المستويين الفني والمهني.

الشروط المطلوبة لـ وظائف بنك مصر 2023

- أنّ يكون المتقدم لـ الوظائف حاصلًا على درجة البكالوريوس من جامعة معتمدة.

- أنّ يكون لديه خبرة لا تقل عن 13 عاما في دور مماثل.

- أنّ يجيد اللغتين العربية والإنجليزية كتابةً وتحدثاً.

- أنّ يكون لديه خبرة لا تقل عن 7 سنوات في مجال خدمات الأعمال في القطاع المالي.

وعلى الراغبين في التقديم لوظائف بنك مصر 2023، الدخول هلى الصفحة الرسمية الخاصة ببنك مصر عبر موقع التوظيف الشهير «لينكد إن» وإرسال السيرة الذاتية.