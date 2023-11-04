محافظ الأقصر يسلم أجهزة كهربائية لـ10 فتيات مقبلات على الزواج

شهد المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، وصباح العربي نائب رئيس مجلس أمناء مؤسسة العربي لتنمية المجتمع، فعاليات احتفالية تجهيز10 من الفتيات المقبلات على الزواج من المستحقات، بواقع 20 جهازا مقدمة كهدية من مؤسسة العربي لتنمية المجتمع، وتم تجهيز كل عروسة بثلاجة وغسالة، وذلك ضمن سلسلة الفعاليات الخاصة باحتفالات العيد القومي لمحافظة الأقصر الذي يوافق يوم 4 نوفمبر من كل عام، وهي ذكرى اكتشاف مقبرة الملك توت عنخ آمون بالبر الغربي.

التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي

وقدم محافظ الأقصر، خلال الفعالية التهنئة للفتيات المقبلات على الزواج وأسرهن متمنيا لهن حياة زوجية سعيدة وأعرب عن سعادته البالغة بوجوده معهن، مؤكداً أن الدولة بالتعاون مع التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي وعلى رأسها مؤسسة العربي لتنمية المجتمع وأبنائها المخلصين لن يدخروا جهدا في تحسين مستوى معيشة المواطنين وتقديم الخدمة المجتمعية للأسر الأكثر احتياجا.

احتفالات المحافظة بعيدها القومي

وأكد المستشار مصطفى ألهم، على أن هذا الحدث يمثل جزءا من احتفالات المحافظة بعيدها القومي كونه يدخل البهجة والسرور على الفتيات المقبلات على الزواج، مشيداً بدور منظمات المجتمع المدني وعلى رأسها مؤسسة العربي للتنمية المجتمعية في تقديم الخدمة المجتمعية للأسر الأكثر احتياجا.

تجهيز الفتيات المقبلات

فيما عبرت صباح العربي، نائب رئيس مجلس أمناء مؤسسة العربي لتنمية المجتمع، عن سعادتها بالمساهمة في تجهيز الفتيات المقبلات على الزواج، مؤكدة أن محافظة الأقصر لها طابع خاص يميزها عن كافة الأماكن الأثرية والسياحية في مختلف العالم فهي منبع الحضارة المصرية القديمة التي يفتخر بها كل مصري.

مبادرة حياة كريمة

كما قدمت «العربي» التهنئة إلى المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، وكافة القيادات التنفيذية، وشعب محافظة الأقصر بمناسبة احتفالات العيد القومي للمحافظة، والتي تعد احتفالية لكل المصريين، مؤكدةً على أن المؤسسة لن تدخر جهداً فى المشاركة مع أبناء مصر في كافة ربوعها.