الأقصر تستعد لموسم الأمطار والسيول.. تطهير المخرات وتجهيز معدات الشفط

استعدت محافظة الأقصر، لفصل الشتاء وموسم سقوط الأمطار المحتملة والسيول، إذ جهزت كافة مخرات السيول بالمدن والقرى، وللمناطق الأثرية اهتمام كبير من المحافظة، حتى لا تتأثر أو تتلف من جراء السيول والأمطار، ولذلك حرصت الأجهزة التنفيذية على اتخاذ العديد من الاستعدادات لحمايتها.

خطة لمواجهة الطقس السيئ

وأوضح محسن الشامي مدير الإدارة العامة للأزمات والكوارث بمحافظة الأقصر، أن محافظة الأقصر وضعت خطة لمواجهة الطقس السيئ المحتمل خلال فترة الشتاء، بالتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالأقصر، بعد تحديد الأماكن التي من الممكن أن تتسرب منها مياه السيول إلى المناطق الأثرية بكافة المعابد الفرعونية ومقابر وادي الملوك والملكات، وأغلقتها تمامًا.

خطة لسحب المياه من المقابر الفرعونية

وأضاف أنه جرى وضع خطة لسحب المياه من المقابر الفرعونية، في حالة تسريبها، لأن هذه الأماكن يتعذر فيها استخدام ماكينات شفط أو توصل صرف صحي، مع دراسة وتحليل مقاومتها للأمطار والسيول، ومعالجة الشروخ وتقوية الأساسات ضد الغمر بمياه السيول بواسطة فريق من المرممين المصريين، إضافة إلى وضع العديد من الحواجز والمصدات أمام المداخل بأكياس من الرمال حتى لا تتسرب مياه الأمطار إلى أعمدة المعابد وحوائطها، وإقامة مصدات ترابية أمام مداخل المقابر بوادي الملوك والملكات بالبر الغربي بالأقصر.

وضع أنظمة تصريف مياه الأمطار

وكانت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالأقصر، انتهت من وضع أنظمة تصريف مياه الأمطار والسيول، وتجهيز ماكينات لرفع وشفط المياه من الأماكن المنخفضة، وجرى توزيعها على المناطق الأثرية بالبر الغربي، وإنشاء شبكات صرف مغطى حول كافة المناطق الأثرية المنخفضة تحت الجبال بالطود والقرنة ومعبد إسنا لقربه من نهر النيل بمدينة إسنا جنوب الأقصر.

أجهزة قياس الرطوبة والحرارة

وفي سياق متصل، وفرت وزارة السياحة والآثار، أجهزة قياس الرطوبة والحرارة لتحديد مدى تغير درجاتهما، كما جرى تخصيص أماكن تخزين مؤقتة للمياه بكل منطقة أثرية لإجراء إخلاء في حال استلزمت الظروف لذلك، بالإضافة إلى إنشاء غرفة عمليات بكل منطقة أثرية للمتابعة المستمرة، وترميم أرضيات وأسطح المعابد والمقابر، وعلاج أي شروخ حتى لا تسمح بمرور أو امتصاص مياه الأمطار الساقطة عليها، كما جرى بناء أعتاب وحوائط أسمنتية حول مداخل مقابر وادي الملوك والملكات، كحماية من مياه الأمطار لأنها مناطق منخفضة عن سطح الأرض، وتقع أسفل سفح جبل القرنة بالبر الغربي.

تطهير مخرات السيول

وأنهت محافظة الأقصر، تطهير مخرات السيول في مراكز الطود والمدامود، والقرنة والضبعية والقبلي قامولا والرواجح بالقرنة، وعزبة حبشي بالقبلي قامولا والضبعية وحاجر أرمنت والمريس، و زرنيخ والحميدات بشرق إسنا والمحاميد قبلي وحاجر أبو غادر بأرمنت بالتعاون مع وزارتي الري والزراعة.