تخريج الدفعة الـ60 من المعهد الفني الصحي بالإسكندرية

احتفل المعهد الفني الصحي بمحافظة الاسكندرية اليوم السبت، بتخرج الدفعة 60 البالغ عددهم 4000 طالب من من طلاب المعهد الذي يخدم محافظات الإسكندرية والبحيرة ومطروح.

وأقيم الحفل بحضور الدكتورة أميرة طهيو وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية والدكتورة علا خير الله، رئيس قطاع التدريب والبحوث بوزارة الصحة والسكان والدكتورة مي العسال، مدير الإدارة العامة للتعليم الفني الصحي.

تخصصات الطلاب المتخرجين

أوضح الدكتور محمد خفاجة مدير المعاهد الفنية الصحية أنه قد تم تخريج 4000 طالب دفعة 2023 من أقسام التمريض، صناعة الأسنان، الأشعة والتصوير الطبي، صيانة الأجهزة الطبية، الرعاية الحرجة والطوارئ والمختبرات الطبية والمعامل والتسجيل الفني والإحصاء والمراقبين الصحيين

الدولة تهتم بنهوض المنظومة الصحية

أكدت الدكتورة أميرة طهيو، اهتمام الدولة والوزارة بالتعليم الفني الصحي من أجل النهوض بالمنظومة الصحية على مستوى الجمهورية وأنها فخورة بتفوق طلبة المعهد بالإسكندرية حيث حصلت شعبة الأسنان على المراكز العشر الأوائل على مستوى الجمهورية وشعبة صيانة الأجهزة الطبية على السبع مراكز الأولى على مستوى الجمهورية وشعبة الطوارئ على ثلاث مراكز على مستوى الجمهورية وشعبة التسجيل الطبي على المركز العاشر على مستوى الجمهورية، وقد شهد الحفل تكريم 1240 من الخريجين والطلاب الأوائل وأوائل الجمهورية.