مؤشرات تنسيق المعهد الفني الصحي 2023.. يوفر فرص عمل للخريجين

يترقب طلاب الثانوية العامة بشعبيتها العلمية والأدبية والدبلومات الفنية، معرفة موعد تنسيق المرحلة الثانية للجامعات، ومؤشرات تنسيق المعهد الفني الصحي 2023 بالمحافظات، وذلك قبل إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الأولى اليوم، ليتسنى لهم تحديد المعهد المناسب لمجموعهم، فضلًا عن تحديد وجود توزيع جغرافي للمعهد أم لا.

ويلقى المعهد الفني الصحي، شعبية كبيرة بين الطلاب خاصة الملتحقين بالمرحلة الثانية لتنسيق الثانوية العامة، كونه يوفر فرص عمل للخريجين، كما يمكن للطلاب، الالتحاق بعدة كليات عقب التخرج منه بينها كلية التمريض، ومدة الدراسة به عامين فقط.

مؤشرات تنسيق المعهد الفني الصحي 2023

وتنشر «الوطن» في إطار خدماتها المتعددة لمتابعيها، مؤشرات تنسيق المعهد الفني الصحي 2023، لخريجي الدبلومات الفنية والثانوية العامة، وفقًا لتنسيق العام الماضي كالتالي:

الحد الأدنى للحاصلين على الثانوية العامة 271 درجة، بنسبة مئوية 66.09%. الحد الأدنى لخريجي الثانوي الفني التجاري نظام 3 سنوات، 96.89%. الحد الأدنى للتنسيق للثانوي الفني الصناعي نظام 3 سنوات، 96.57%.

مزايا معهد فني صحي 2023

يضمن المعهد الفني الصحي للخريجين، عدة مزايا بجانب الوظيفة الحكومية، منها ما يلي:

- تعدد الوظائف المتاحة: إذ يعمل الخريجون كفنيين تحاليل طبية أو أشعة أو مراقبي أغذية.

- جمع الدراسة: تجمع بين الجانبين النظري والعملي.

- فترة التدريب عقب التخرج 6 أشهر داخل مستشفيات وزارة الصحة.

- المعهد معتمد من قبل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ووزارة الصحة.

- الدراسة باللغة الإنجليزية.

- يمكن لخريجي المعهد شعبة معمل أو أسنان، العمل بشكل خاص، وفتح معمل للتحاليل أو لتركيبات الأسنان، عقب عمل دبلومة في مجال التخصص لمدة عامين.