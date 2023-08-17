المعهد الفني الصحي اختيار الباحثين عن وظيفة بالمرحلة الثانية.. اعرف أماكن تواجده

تتعدد مزايا المعهد الفني الصحي، حيث يعد أقصر الطرق للوصول إلى وظيفة متميزة، مادياً واجتماعياً في عدد سنوات أقل وبمذاكرة خفيفة، ويعد منافسا محترما لكليات كثيرة من كليات القمة، ومتاح إتمام الدراسة بالمعهد العالي ثم الدكتوراه وأصبح المعهد الفني الصحي اختيار الباحثين عن وظيفة لطلاب العلمي بالمرحلة الثانية.

وبحسب المواقع الرسمية للمعاهد الصحية المختلفة على مستوى الجمهورية، التي تؤكد أن المعهد الفني الصحي يلحق الخريجين للعمل بالمجال طبي ويوفر عملا خاصا، بالإضافة إلى الوضع المادي والاجتماعي الجيد حتى في بداية العمل.

المعهد الفني الصحي اختيار الباحثين عن وظيفة لطلاب العلمي

وبحسب البيان الرسمي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بخصوص الكليات والمعاهد المتاحة لطلاب الثانوية العامة خلال مكتب تنسيق اختيار الرغبات لطلاب الثانوية العامة 2023، فإن المعاهد الصحية تتوافر بالمرحلة الثانية التي يستمر العمل بتلقي الرغبات بها حتي يوم السبت المقبل 19 أغسطس، ويحتاج الكثيرون معرفة أماكن تواجد المعهد الفني الصحي اختيار الباحثين عن وظيفة لطلاب العلمي، وهي موزعة على العديد من المحافظات والجامعات كالتالي..

- معهد فني صحي إسماعيلية

- معهد فني صحى أسوان

- معهد فني صحى أسيوط

- معهد فني صحى الإسكندرية

- معهد فني صحى الزقازيق

- معهد فني صحى المنصورة

- معهد فني صحى الوادي الجديد

- معهد فني صحى إمبابة

- معهد فني صحى بنها

- معهد فني صحى بنى سويف

- معهد فني صحى بور سعيد

- معهد فني صحى رياضة إسماعيلية

فروع في المحافظات للمعهد الفني الصحي لطلاب العلمي بالمرحلة الثانية.

- معهد فني صحى رياضة اسوان

- معهد فني صحى رياضة اسيوط

- معهد فني صحى رياضة الاسكندرية

- معهد فني صحى رياضة الزقازيق

- معهد فني صحى رياضة المنصورة

- معهد فني صحى رياضة الوادي الجديد

- معهد فني صحى رياضة امبابة

- معهد فني صحى رياضة بنها

- معهد فني صحى رياضة بنى سويف

- معهد فني صحى رياضة بور سعيد

- معهد فني صحى رياضة سوهاج

- معهد فني صحى رياضة طنطا

- معهد فني صحى سوهاج

- معهد فني صحى طنطا