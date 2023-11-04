للعاملين بالقطاع الخاص.. حالات الحصول على «الإجازة الطارئة» وكيفية حسابها

أقر قانون العمل حق الموظف في الحصول على الإجازات في مختلف المناسبات سواء كانت سنوية أو أسبوعية أو حتى إجازات طارئة، وذلك حتى يحصل الموظف على حقه في الراحة الذي كفله له الدستور المصري، وقال مجدي البدوي، نائب رئيس اتحاد عمال مصر، إن الحصول على إجازة بشكل طارئ أو حتى الإجازات السنوية حق للموظف كفله الدستور وطبقه القانون، وحدد قانون العمل ضوابط الحصول عليها.

حالات الحصول على الإجازة الطارئة

وأضاف البدوي في تصريحات لـ«الوطن»، أن قانون العمل حدد حالات الحصول على إجازة طارئة وشروط الحصول عليها وكيفية حسابها للعاملين بالقطاع الخاص، وذلك حتى يتم التنسيق بين الموظف ومؤسسة العمل في حال حدوث أمر طارئ وخارج عن إرادة العامل، وحددت المادة 51 من القانون أنه يحق للموظف أن ينقطع عن العمل لسبب طارئ، ولكن يكون لمدة لا تتجاوز 6 أيام خلال السنة، ففي هذه الحالة تسمى بالإجازة الطارئة.

كيفية حساب الإجازة الطارئة

وأضاف نائب رئيس اتحاد عمال مصر، أن هناك حدا أقصى يمكن للموظف الحصول فيه على الإجازة الطارئة وتكون يومين فقط في المرة الواحدة، ويجرى حسابها من الإجازة السنوية المقررة للعامل، مضيفا أن قانون العمل أقر الكثير من المميزات للموظفين في القطاع الخاص.