مسؤول طبي نرويجي بغزة: الاحتلال الإسرائيلي يفرض حصارا وحشيا على القطاع

قال الدكتور مادس جيلبرت، مسؤول فريق الطوارئ الطبي النرويجي بغزة، إن الاحتلال الإسرائيلي فرض حصارا وحشيا على سكان غزة، ولا توجد إمدادات طبية ولا دواء ولا ماء ولا طعام على الإطلاق، لافتا إلى أن فريقه حصل على دعم جيد للغاية من السلطات المصرية.

الهجمات على المدنيين واسعة النطاق

وتابع «جيلبرت» في لقاء خاص لـ«القاهرة الإخبارية»: «الهجمات على المدنيين واسعة النطاق ما أدى إلى أكثر من 9 آلاف شهيد و25 ألف مصاب».

وقال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، في السياق ذاته: «أشعر بالفزع إزاء الهجوم الذي تم الإبلاغ عنه في غزة على قافلة سيارات إسعاف خارج مستشفى الشفاء».

وحذّر الأمين العام للأمم المتحدة من عدم وجود ما يكفي من الغذاء والماء والدواء، في حين أن الوقود اللازم لتشغيل المستشفيات ومحطات المياه ينفد، مؤكدًا أن ملاجئ الأمم المتحدة في غزة قد بلغت طاقتها الكاملة نحو أربعة أضعاف وتتعرض للقصف.