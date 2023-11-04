مسؤول طبي نرويجي: أخجل من دعم أوروبا لإسرائيل في العدوان على غزة

قال الدكتور مادس جيلبرت، مسؤول فريق الطوارئ الطبي النرويجي إلى غزة، إنه لو لم يكن هناك احتلالا إسرائيليا لما كانت هناك صواريخ للفصائل الفلسطينية، لافتا إلى أنه كان مقيما في مجمع الشفاء الطبي لحظة استهدافه ولم يكن به أحد من هذه الفصائل.

وتابع جيلبرت في لقاء خاص على القاهرة الإخبارية: «شعرت بالخجل الشديد من دعم أوروبا لإسرائيل في العدوان على غزة، وأشعر بالغضب الشديد تجاه الرئيس الأمريكي جو بايدن ووزير خارجيته بلينكن لأنهما يشجعان إسرائيل على العدوان، واستهداف الاحتلال للأطفال والنساء هدفه إبادة الفلسطينيين».