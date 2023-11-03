الأردن: 5 وزراء خارجية عرب وأمين سر «منظمة التحرير» يجتمعون مع بلينكن غدا

قالت وزارة الخارجية الأردنية، إن وزراء خارجية الأردن والإمارات والسعودية وقطر ومصر، وأمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، يعقدون غدا اجتماعا حول الوضع في غزة، حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل.

وأوضحت الخارجية الأردنية، أن اجتماع وزراء الخارجية مع بلينكن يستهدف تأكيد الموقف العربي بوقف فوري لإطلاق النار وإيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة.