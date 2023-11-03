رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

الأردن: 5 وزراء خارجية عرب وأمين سر «منظمة التحرير» يجتمعون مع بلينكن غدا

كتب:

محمد عزالدين
08:46 م | الجمعة 03 نوفمبر 2023
وزير الخارجية الأمريكي

وزير الخارجية الأمريكي

قالت وزارة الخارجية الأردنية، إن وزراء خارجية الأردن والإمارات والسعودية وقطر ومصر، وأمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، يعقدون غدا اجتماعا حول الوضع في غزة، حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل.

وأوضحت الخارجية الأردنية، أن اجتماع وزراء الخارجية مع بلينكن يستهدف تأكيد الموقف العربي بوقف فوري لإطلاق النار وإيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة.

اقرأ المزيد:

«الخارجية الفلسطينية» تدين قصف الاحتلال الإسرائيلي لـ3 مستشفيات في غزة

مساعد وزير الخارجية الأسبق: مصر بذلت جهودا كبيرة لإدخال المساعدات لأهل غزة

الخارجية السويدية تعلن مقتل عدد من مواطنيها في غزة

وزير الخارجية الروسي يؤكد ضرورة اتخاذ إجراءات فورية لوقف إطلاق النار في غزة

وزير الخارجية اللبناني الأسبق: حسن نصر الله لن يعلن حربا شاملة في خطابه

«الخارجية الإماراتية»: الشرق الأوسط يواجه اختبارا حاسماً
بقلم محمد عزالدين