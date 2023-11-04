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وزير الخارجية: مصر تبذل كل ما في وسعها لاستقبال المساعدات وإدخالها لغزة

كتب:

محمد عزالدين
05:23 م | السبت 04 نوفمبر 2023
وزير الخارجية

وزير الخارجية

قال سامح شكري، وزير الخارجية، إن مصر تبذل كل ما في وسعها لاستقبال كل المساعدات وإدخالها لقطاع غزة وتقديم العون لعلاج الجرحى المدنيين وستستمر في جهودها ذات الصلة رغم العراقيل الكبيرة والمتعمدة التي تواجهها.

وأضاف «شكري»، خلال مؤتمر صحفي عقب الاجتماع الوزاري العربي الأمريكي حول تطورات غزة، وتذيعه قناة القاهرة الإخبارية، أنه في هذا السياق، جددت القاهرة حتمية تحقيق توافق فوري وشامل لوقف إطلاق النار في غزة دون قيد أو شرط وأن تقلع إسرائيل عن مخالفتها للقانون الدولي الإنساني وقوانين الحرب.

ولفت إلى أنه يجب مضاعفة العمل لتأمين نفاذ المساعدات الإنسانية بصورة مستدامة والكميات التي تلبي احتياجات الشعب الفلسطيني، وبما يفتح المجال للحديث لاحقا عن كيفية الخروج من هذه الأزمة قبل أن تتسع في دائرة العنف وامتداد الصراع ليطال أمن واستقرار سائر شعوب المنطقة ويدخلها في نفق مظلم.

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