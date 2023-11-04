حالة الطقس غدا الأحد.. حار على القاهرة الكبرى وأمطار بهذه المناطق

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس غدا الأحد 5-11-2023، مؤكدة أنه يسود طقس حار على القاهرة الكبرى والوجـه البحري والسواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء وشمال الصعيد، ومائل للحرارة على السواحل الشمالية الشرقية وشديد الحرارة على جنوب الصعيد خلال النهار.

فيما يسود طقس لطيف في أول الليل ومائل للبرودة في آخره على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، ولطيف على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

شبورة وأمطار

وأشارت هيئة الأرصاد الجوية إلى تكون الشبورة المائية في الصباح الباكر على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية والمؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد وتصل لحد الضباب على بعض المناطق.

فيما يشهد غدا سقوط أمطار خفيفة قد تكون متوسطة ورعدية أحيانا على مناطق من جنوب سيناء وجنوب سلاسل جبال البحر الأحمر وتمتد خفيفة ورعدية على مناطق من أقصى جنوب الصعيد على فترات متقطعة.

وفيما يلي درجات الحرارة غدا الأحد 5-11-2023، كما يلي:

درجات الحرارة غدا الأحد

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 31 والصغرى 21 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية الغربية: العظمى 31 والصغرى 19 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: العظمى 28 والصغرى 21 درجة مئوية.

- جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: العظمى 33 والصغرى 24 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 33 والصغرى 18 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 36 الصغرى 23 درجة مئوية.