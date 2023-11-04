بعد حملات دعم المنتج المحلي.. أبرز البدائل للمياه الغازية المستوردة بمصر

تشهد مصر حركة متزايدة لدعم المنتج المحلي ضد المنتجات الداعمة لدولة الاحتلال الإسرائيلي، وهذه الحملات تعكس رغبة المصريين في التصدي للتجاوزات التي يمارسها الاحتلال من عدوانه على غزة، كما يتجه المستهلكون المصريون بشكل متزايد إلى استخدام المنتجات المحلية والبديلة التي تتمتع بسمعة جيدة وتلتزم بالمعايير الأخلاقية لدعم الاقتصاد المصري.

وترصد «الوطن»، في السطور التالية، جميع السلع الخاصة بالمياه الغازية أو ما يعرف عند المصريين بـ«الحاجة الساقعة» المحلية والبديلة، وذلك بعد تصدّر العديد من الحملات على مواقع التواصل الاجتماعي تطالب بمقاطعة الشركات الداعمة بشكل مباشر أو غير مباشر لدولة الاحتلال.

بدائل المياه الغازية

عبوات الحاجة الساقعة البديلة تحت مسمى «سبيرو سباتس»

عبوات الحاجة الساقعة البديلة تحت مسمى «أجا»

عبوات الحاجة الساقعة البديلة تحت مسمى «بارلي»

عبوات الحاجة الساقعة البديلة تحت مسمى «تشنايدر»

سلع خارج المقاطعة

عبوات الحاجة الساقعة البديلة تحت مسمى « V7»

عبوات الحاجة الساقعة البديلة تحت مسمى «بيج كولا»

عبوات الحاجة الساقعة البديلة تحت مسمى «دوبل دير»

عبوات الحاجة الساقعة البديلة تحت مسمى «سينا كولا»

عبوات الحاجة الساقعة البديلة تحت مسمى «جرين»