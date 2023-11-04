معهد القناة العالي للهندسة بالسويس يعقد الملتقى التوظيفي الأول لخريجيه

عقد المعهد العالي للهندسة بمحافظة السويس، الملتقي التوظيفي الأول لخريجي المعهد بحضور هبة الله محمد عبد الرحيم رئيس مجلس الإدارة والدكتور منتصر يسري عميد المعهد.

وعقد بالسويس الملتقى الأول لتوظيف خريجي معهد القناة العالي للهندسة والتكنولوجيا بحضور هبة الله محمد عبد الرحيم رئيس مجلس إدارة المعهد، والدكتور منتصر يسرى عميد المعهد والمهندس محمد خالد نائب رئيس مجلس إدارة المعهد والدكتور أيمن وكيل المعهد والدكتور ياسر الغزولى والدكتور محمد عبد العظيم والمهندسة اسماء خالد عضو مجلس إدارة المعهد والدكتور أيمن وكيل المعهد وسيد عمر امين المعهد والدكتورة رنا جمال والمهندسة خلود سليمان وممثلي بعض الشركات.

التواصل مع الشركات لتعيين الخريجين

وأكدت هبة الله محمد عبد الرحيم، أن إدارة المعهد حريصة على التواصل المباشر مع الشركات والمصانع للعمل على توفير فرص عمل لخريجي المعهد والذين يتم إعدادهم على أعلى مستوى من التدريب والدراسة.

وقال الدكتور منتصر يسرى عميد المعهد إن هدف الملتقى هو توفير تدريب للطلاب بالمعهد بالإضافة إلى توفير فرص عمل مناسبة للخريجين في ظل وجود طلب على خريجي الهندسة الكيميائية.

وقال المهندس محمد خالد إن هذا الملتقى لن يكون الأخير وسيكون هناك عدة ملتقيات أخرى لعمل اكبر تواصل مع الشركات والمصانع لتوفير أكبر عدد من فرص العمل.