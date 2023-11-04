احذر.. «النور العالي» يعرضك لعقوبات قانونية وفقا لقانون المرور

يهتم قانون المرور بتنظيم حركة السير على الطرق، تجنبا لأي مشاكل قد تحصل من الممكن أن ينتج عنها خسائر كبيرة تصل لحد الأرواح، وهناك بعض التصرفات على الطرق تم حظرها من قبل القانون للحفاظ على السلامة العامة.

حالات تُعرض صاحب المركبة لغرامة

وأوضح هاني صبري لبيب، المحامي والخبير القانوني، أنه وفقا للمادة رقم 74 من قانون المرور، تم تحديد 8 حالات تُعرص صاحبها لغرامة تبدأ من 50 جنيه وتصل إلى 200 جنيه، ومن أبرز تلك الأفعال هي استعمال الانوار العالية أو المصابيح الكاشفة في غير الشأن المقرر لها.

وأضاف في تصريح لـ«الوطن»، أنه من الأفعال التي تعرض صاحب المركبة للغرامة هي الوقوف ليلا في أماكن مظلمة، دون إضاءة الأنوار الصغير الأمامية أو الأنوار الحمراء الخلفية أو الأنوار المقررة، كما أكد أن القيادة ليلا دون استعمال الأنوار الأمامية المقررة وكذلك الأنوار الحمراء أو عاكس الأنوار المقررة يعرض المواطن لنفس ذات الغرامة.

وجود ركاب على أجزاء خارجية من المركبة

وأضاف الخبير القانوني أن قانون المرور أكد أنه في حال سمح قائد المركبة بوجود ركاب على أي جزء خارجي من المركبة يتعرض للغرامة، ومن التصرفات التي تعرضه لنفس ذات الغرامة هي ألا يلتزم بالجانب الأيمن من نهر الطريق المعد للسير في الاتجاهين، فضلا عن عدم اتباع الإشارات المرورية وتعليمات رجال المرور الخاصة بتنظيم السير.

وأكد لبيب على مخالفة مركبات النقل لشروط وزن الحمولة أو ارتفاعها أو عرضها أو طولها، مؤكدا أن هذه الصفات لابد من الالتزام بها وإلا بتعرض صاحب المركبة للغرامة ذاتها وفق قانون المرور.

ومن المخالفات المرورية التي تؤدي للغرامة سالفة الذكر هي استعمال أجهزة التنبيه على وجه مخالف للمقرر فى شأن إستعمالها، كما يحكم فى الحالة المنصوص عليها فى البند 9 بمصادرة الأجهزة المستخدمة فى إرتكاب المخالفة.