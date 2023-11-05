محطة مترو البوهي.. نقلة نوعية وحضارية كبيرة لخدمة أهالي إمبابة

تقع محطة مترو البوهي في شارع البوهي بمنطقة إمبابة، والتي نُفذت بأيادٍ مصرية خالصة، من حيث الأعمال الإنشائية كالخرسانات أو التشطبيات النهائية التي حافظت على الطابع الخاص بجميع محطات المترو؛ لتكون جزءًا من المرحلة الثالثة للمترو، المعروف بالخط الأخضر.

تفاصيل المحطة

على مساحة 2000 متر مسطح نُفّذت محطة البوهي، على بُعد 900 متر من محطة مترو إمبابة، و800 متر من محطة مترو القومية العربية، وتستعرض «الوطن» في جولة حجم الأعمال بالمحطة.

ويقول المهندس أحمد محمود، مدير محطة مترو البوهي، إنّ للمحطة مدخلين وتشتمل على سلالام خرسانية وأخرى كهربائية.

تقع المحطة على مساحة 2000 متر مسطح، بحسب ما رواه «محمود»، لـ«الوطن»، وتضم صالتي تذاكر منفصلتين، تحوي كل منهما عددٍ من شبابيك صرف التذاكر، فضلًا عن ماكنيات «TVM» التي تُمكّن الراكب من الحصول على التذكرة دون الوقوف أمام شباك التذاكر.

أنهى مهندسو المحطة التي ترتفع عن منسوب الشارع بنحو 15 مترًا، تركيب 12 ماكينة مرور في كل صالة؛ ليكون الإجمالي 24 ماكينة، وفي كل صالة تشتمل على سلمين متحركين.

محطة مترو البوهي

لم يقتصر دور محطة مترو البوهي على نقل الركاب فقط، بل ساهمت وفق المهندس أحمد محمود، في تغيير شكل المنطقة بالكامل: «خدنا مساحة من الشارع لإنشاء المحطة، وأعدنا الشيء لأصله وتم رصف الشوارع بالكامل وحافظنا على مظهرها الجمالي الراقي الذي يليق بالجمهورية الجديدة ووضعت أعمدة إنارة في الشوارع».

وأكد المهندس علي علي، مدير محطة مترو البوهي، أن المحطة بطول 150 مترا وعرض 22 مترا، وفي كل مدخل سُلّمان خرسانيّان وسلمان كهربائيّان تيسيرًا لحركة الركاب القادمين للمحطة، وتشتمل من الداخل على 8 سلالام كهرباء، و4 خرسانية.

تخدم محطة مترو البوهي شارع الأقصر وذكي مطر وشارع البصراوي، فهي جزء من منطقة إمبابة التي تبعد عنها بحوالي 700 متر، بحسب «علي»: «بدأنا الأعمال في المحطة منذ 4 سنوات».

محطة مترو البوهي إنجاز ضخم

وصف المهندس علي علي، محطة مترو البوهي بأنها إنجاز ضخم وكبير، يخدم أكثر منطقة شعبية في نطاق محافظة الجيزة وهي منطقة إمبابة، مؤكداً أن فريق العمل واجه العديد من المعوقات في بداية المشروع خاصة وأن المباني السكنية كانت قريبة للغاية من موقع العمل، إلا أن براعة المهندس المصري مكّنت من إتمام المشروع بنجاح.