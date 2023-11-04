افتتاح محطات مترو جديدة وبدء التشغيل التجريبي لمونوريل شرق النيل غدا

ينطلق المعرض والمؤتمر الدولي للنقل الذكي والبنية التحتية واللوجيستيات للشرق الأوسط وأفريقيا 2023 «Trans-MEA» غدًا الأحد، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال الفترة من 5 إلى 8 نوفمبر 2023 تحت شعار «توطين صناعة وسائل النقل في مصر».

توطين صناعة النقل

يضمن المعرض جناحًا لوزارة النقل يضم 12 جهة تابعة لها، لعرض المشروعات والأنشطة والخدمات المختلفة ويضم الجناح شاشة رئيسية سيتم من خلالها استعراض أهم المشروعات الجديدة وجهود توطين صناعة النقل وأهم الفرص الاستثمارية في كافة قطاعات النقل.

تشغيل وسائل نقل جماعي جديدة

ومن المقرر خلال المعرض، يتم البث المباشر لعدد من المشروعات كبدء التشغيل التجريبي للمرحلة الثالثة والنهائية للخط الثالث للمترو من محطة الطريق الدائري والتشغيل التجريبي لمونوريل شرق النيل من محطة المشير وتشغيل مركز السيطرة والتحكم لخط سكة حديد «بني سويف - أسيوط» من برج المنيا، فضلاً عن تشغيل وافتتاح مصنع إنتاج الفلنكات الخرسانية خاصة بمشروع القطار الكهربائي السريع.

تنفيذ خطة شاملة لتطوير وتحديث عناصر منظومة النقل

يأتي المعرض في إطار الاهتمام الكبير الذي توليه القيادة السياسية والحكومة المصرية بقطاع النقل باعتباره الشريان الرئيسي الذي تبنى على أساسه برامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة، ومن هنا تقوم وزارة النقل بتنفيذ خطة شاملة لتطوير وتحديث عناصر منظومة النقل من وسائل وشبكات «الطرق والكباري - السكك الحديدية - مترو الأنفاق والجر الكهربائي - الموانئ البحرية - الموانئ البرية والجافة والمناطق اللوجيستية - النقل النهري».

يتضمن المعرض خلال فترة انعقاده العديد من الفعاليات مثل اصطفاف بالساحة الخارجية للمعرض لمشروعات الجر الكهربائي وجناح لوزارة النقل يضم عدد 12 جهة تابعة للوزارة لعرض المشروعات والأنشطة والخدمات المختلفة، فضلاً عن عقد عدد من الندوات وورش العمل التخصصية في قطاعات النقل المختلفة، كما يتم توقيع مذكرات تفاهم بين الهيئات والشركات التابعة لوزارة النقل مع كبرى الشركات العالمية المتخصصة في مجال النقل.

يشارك في المعرض 350 شركة مما يقارب 50 دولة، وحرصت وزارة النقل، على توفير وسائل نقل جماعي لنقل رواد المعرض من عدد من الميادين الرئيسية بالقاهرة طوال فترة المعرض «توفير مسارات ربط بين ميدان العباسية وأرض مصر للمعارض»، فضلاً عن ربط محور المشير ببوابات المعرض بخدمة الأتوبيس الترددي.