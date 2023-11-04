طلاب فلسطينيون في مصر.. «كفاح وتفوق وحنين للأرض» (ملف خاص)

صمود ومقاومة رغم فراق الأهل والأحباب، اجتهاد وكفاح من أجل التفوق والعودة إلى الأرض، لخدمة الوطن الذى سُلب منهم رغماً عنهم. حياة مأساوية وظروف نفسية صعبة يعيشها الطلاب الفلسطينيون الدارسون فى الجامعات المصرية، بسبب القصف الذى يتعرّض له سكان غزة العُزل على يد قوات الاحتلال، إذ يعانى هؤلاء أمرين يصعب تجاوزهما بسهولة، الأول يتعلق بانقطاع الاتصالات بذويهم لفترات طويلة وعدم معرفة أخبارهم، مما يُسبّب لهم قلقاً بالغاً، خاصة عقب إعلان وزارة التعليم العالى الفلسطينية استشهاد 427 طالباً جامعياً فى غزة منذ بدء الهجوم، مما أثر على حالتهم النفسية، والثانى صعوبة وصول الحوالات المالية لهم، لكنهم رغم الآلام يرفعون شعار نحن فى بلدنا الثانى مصر، البلد الكبير الذى يؤوينا ويحمينا ويمد يد العون والمساعدة لنا، سواء من خلال أشقائنا الطلاب المصريين الداعمين لنا نفسياً أو معنوياً، أو الجامعات التى أجّلت سداد المصروفات الدراسية والامتحانات، ورفع رسوم شهادات القيد عنهم.

«الوطن» تتناول فى هذا الملف شهادات الدارسين الفلسطينيين بمصر، عن الحرب التى تستهدف المدنيين والكبار والنساء والأطفال، ومعاناتهم بسبب فراق الأهل والوطن، وكيف مرّت عليهم ساعات انقطاع الاتصال عن ذويهم فى قطاع غزة.