حملات مكثفة لتطبيق مبادرة تخفيض الأسعار وترشيد استهلاك الكهرباء في سوهاج

شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة طهطا بمحافظة سوهاج عدة حملات صباحية مكثفة لرفع الإشغالات وإعادة الانضباط للأسواق ومتابعة منظومة النظافة العامة، ومتابعة تفعيل مبادرة تخفيض أسعار السلع الأساسية وتطبيق إجراءات ترشيد استهلاك الكهرباء.

وقال عامر عوض رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة طهطا بمحافظة سوهاج، في تصريحات لـ«الوطن»، إن حملات المتابعة بالمركز تمت وفقا لتعليمات اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، وأسفرت عن تحرير 32 محضرًا ورفع 25 إشغالًا بينما متابعة منظومة النظافة العامة، أسفرت عن رفع 65 طن مخلفات.

وأوضح «عوض» أنه يجري تطبيق الإجراءات الخاصة بترشيد استهلاك الكهرباء بالطرق العامة وفصل التيار عن اللوحات الإعلانية بالشوارع والميادين وكذلك غلق الورش والمحلات طبقا للمواعيد المقررة قانونا.

مبادرة تخفيض أسعار السلع الأساسية بسوهاج

ولفت إلى أنه سيجري تفعيل مبادرة مجلس الوزراء بتخفيض أسعار السلع الأساسية والحرص على المتابعة المستمرة للمبادرة داخل أسواق المدينة.

شارك بالحملات المكثفة بطهطا خالد عبدالحكيم بالتفتيش المالى والادارى والمتابعة و محمود أحمد السيد علي سكرتير قرية الصوامعة غرب ومسؤولى الإشغالات ومسؤولي النظافة، ومسؤولي الكهرباء والإنارة ومعدات الوحدة المحلية.