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اقرأ في عدد «الوطن» غدا.. السيسي: قلقون من استمرار تدهور الأوضاع بـ«غزة»

كتب:

محمد عزالدين
07:34 م | السبت 04 نوفمبر 2023
عدد جريدة الوطن غدا

عدد جريدة الوطن غدا

تقرأ في عدد «الوطن» غدًا، موضوعات وقضايا جديدة من وجهات نظر مختلفة حول الشأنين المحلي والدولي، وإلى أبرز العناوين:

الصفحة الأولى

- «السيسى»: قلقون من استمرار تدهور الأوضاع بـ«غزة»

- الرئيس لـ«ماكين وميقاتى»: يجب وقف التصعيد العسكرى الإسرائيلى وإقامة دولة فلسطينية مستقلة وفقاً للمرجعيات الدولية المعتمدة

- تحركات مصرية مكثفة لحماية الفلسطنيين

- «شكرى» فى اجتماع وزارى «عربى - أمريكى»: نرفض التهجير ونطالب بوقف فورى لإطلاق النار  سياسيون: «القاهرة» كلمة السر فى أى حل يتعلق بالقطاع

- «التحالف الوطنى» يطلق القافلة الثانية لإغاثة الأهالى

- «الصحة»: استمرار علاج المصابين

- «الرى»: لا تهاون مع أى تعديات على النيل

- «سويلم»: حملات إزالة فورية فى المهد بالتنسيق مع المحافظات ووزارة الداخلية

- الفريق أسامة عسكر يشهد تنفيذ نشاط تدريبى للجيش الثانى الميدانى

- رئيس أركان حرب القوات المسلحة يشيد بالأداء المتميز والكفاءة القتالية العالية للجنود

- ثمّنوا دعم زملائهم المصريين.. وتمنوا انتهاء الحرب

- طلاب فلسطينيون: مصر الأهل والسند

 - «شعت»: تلقيت دعماً كبيراً من زملائى.. و«راما»: ساندونى مادياً.. و«وائل»: شكراً لأم الدنيا لما تفعله

- «كريم»: أدرس الطب لمداواة جراح بلادى.. ومصر تدعم فلسطين بقوافل إغاثة ونتمنى أن تنجح جهود التهدئة

- «بتول»: مبادرة الجامعة بتأجيل دفع المصروفات والامتحانات كانت طيبة

- مبادرات شعبية لمساندة الطلاب مادياً وتوفير الرعاية الطبية لهم مجاناً

 - جامعات قررت إعفاءهم من الرسوم و«التعليم» خفّضت المصروفات 20%

- صوتك وصل

- اللجنة الطبية لمجلس الوزراء: الاستجابة لـ7815 حالة و1796 قرار علاج على نفقة الدولة خلال 9 أشهر

- قوافل طبية فى قرى «حياة كريمة».. و«مدبولى»: تعاون مع مختلف الجهات لتوفير رعاية للمواطنين

- أزمة الزمالك واستعدادات الأهلى

- حالة غضب فى «الأبيض» ضد «فتوح والزنارى وصبحى» والمجلس يبحث عن حلول لأزمة فريق الكرة

- «كولر» يتحدى إجهاد لاعبى «الأحمر».. ويقرر إراحة «عبدالمنعم وهانى وتاو وديانج وأفشة» أمام سيراميكا

 

الصفحة الثانية

- طلاب فلسطينيون فى مصر «كفاح وتفوق وحنين للأرض»

- ثمّنوا دعم زملائهم فى الجامعات.. وتمنوا انتهاء الحرب فى بلادهم

- الدارسون فى الجامعات: نتمسّك بالأمل.. ومصر «الأهل والسند»

- «حمد»: قلوبنا موجوعة والحرب أتت على الأخضر واليابس.. و«وائل»: شكراً لأم الدنيا على كل ما تفعله.. و«بتول»: مبادرة الجامعة بتأجيل دفع المصروفات كانت طيبة

- «شعت»: تلقيت دعماً كبيراً من زملائى المصريين.. و«راما»: دعمونى مادياً

- طالب الإعلام: «جمعيات خيرية تكفلت بالمصروفات بعد انقطاع دعم الأهل»

- طالبة الماجستير: «بيتنا اتقصف فى الأيام الأولى للعمليات»

- «عدى»: الاحتلال الإسرائيلى منعنا من التواصل مع أهالينا

- «إيناس»: جئت إلى مصر قبل الحرب بأسبوع.. وسأعود

 

الصفحة الثالثة

- مؤسسات ومبادرات شعبية تمد يد المساعدة للطلاب: «الدم واحد»

- «صُناع الخير» تتكفل بالمصروفات الدراسية لـ500 طالب.. و«مصر للتنمية» توفر الكشف الطبى «أون لاين».. و«طب عين شمس» توفر لهم جلسات دعم نفسى

- «رنا» تطلق حملة بالإسكندرية لرعايتهم.. وأطباء بالدقهلية يرعون الطلاب صحياً.. و«إيمان»: أقل حاجة نقدمها ليهم هى الدعم «كل واحد فى تخصصه»

.. - وجامعات قررت إعفاءهم من رسوم شهادات القيد.. وتأجيل امتحانات بعض الكليات

 - «المنوفية»: نشملهم بالرعاية الاجتماعية والعلمية.. و«التعليم العالى»: تخفيض مصروفات الوافدين 20% والعلاج مجاناً.. وحملات تبرع بالدم للأشقاء

- استشارى نفسى: التعايش مع الحياة والابتعاد عن العزلة ضرورة لتجاوز المحنة

- «فرويز»: متابعة أخبار الحرب تؤدى إلى ضغط نفسى هائل.. والاكتئاب المستتر يؤدى إلى أمراض عضوية

«أميرة» فقدت شقيقها: تعاهدنا أن نعيش ونموت معاً

- طالبة الصيدلة: «الوضع كارثى وأفراد عائلتى بيشربوا مياه مالحة»

«كريم» يواجه الألم بالعلم: أدرس الطب لمداواة الجراح

طالب الطب: مصر تدعم فلسطين بقوافل إغاثة.. ونتمنى أن تنجح جهود التهدئة

 

الصفحة الرابعة

- مصر.. تحركات مكثفة لحماية الفلسطينيين

- «شكرى» فى الاجتماع الوزارى «العربى - الأمريكى»: نرفض التهجير القسرى للفلسطينيين من أرضهم ونطالب بوقف فورى لإطلاق النار

- الاحتلال الإسرائيلى يواصل المجازر ضد المدنيين ويستهدف النازحين.. وعشرات الشهداء والجرحى جرّاء قصف المستشفيات وسيارات الإسعاف بـ «غزة»

- عدد الشهداء يرتفع إلى 9 آلاف و425 فى قطاع غزة.. و147 فى الضفة الغربية

- وزير الصحة: نستقبل يومياً 50 مصاباً فلسطينياًوالكسور والحروق وبتر الأطراف أبرز الإصابات

- «عبدالغفار»: أجرينا 50 عملية جراحية.. و«عاشور»: المستشفيات الجامعية جاهزة لاستقبال الجرحى

«- التحالف الوطنى»: إطلاق المرحلة الثانية من قوافل إغاثة «غزة»

 «- الهيئة الإنجيلية»: 42 طناً من المواد الغذائية و«مصر الخير»: تقديم خدمات إعاشة لمرافقى المصابين

- سياسيون: تحركات دبلوماسية لوقف الحرب.. و«القاهرة» كلمة السر فى أى حل يتعلق بالقطاع

 - «بدر الدين»: مصر تحشد العالم لإجبار إسرائيل على إدخال المساعدات.. و«نجاح»: القيادة السياسية هى حلقة الوصل بين العالم وفلسطين

 

الصفحة الخامسة

- «المركزى» يثبت «الفائدة» ويضع خفض التضخم لـ7% نُصب عينيه

- لجنة السياسة النقدية تبقى على الأسعار عند مستوى 19.25%و 20.25% للإيداع والإقراض بعد مؤشرات اقتصادية إيجابية داعمة

- «الأهلى» تطلق برنامجاً جديداً للتمويل العقارى بتسهيلات تنافسية

- بنك مصر و«كاتدرائية العباسية» يوقعان بروتوكولاً لـ«الدفع الإلكترونى»

- المصرف المتحد: قدمنا 26 مبادرة ومشروعاً أخضر

- تعاون بين QNB وجامعة بدر لتعزيز التجربة المصرفية للطلاب

- «الزراعى» يتعاون مع «اتصالات مصر» لمد تغطية المحمول للريف

- «CIB» يحتفل بذكرى إطلاق «المبادئ المصرفية»

 

الصفحة السادسة

- الاستجابة لـ7815 حالة.. و1796 قرار علاج على نفقة الدولة خلال 9 أشهر

- اللجنة الطبية لمجلس الوزراء «صوتـك واصـل»

- تلبية نداءات المستغيثين.. مهمة «ناجحة» عمرها 7 سنوات

- «مدبولى»: تعاوُن مع مختلف الجهات لتوفير رعاية طبية للمواطنين.. ورئيس «الشئون الطبية»: تنظيم قوافل طبية فى قرى المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» والقرى الأكثر احتياجاً

- «المصرى»: نسهم فى نفقات علاج «زرع النخاع» للمحتاجين بالتعاون مع وزارة الصحة

- المستشار الطبى لرئيس الوزراء: نتعامل مع أى استغاثة.. «اللى عنده مشكلة مالهاش حل يكلمنا»

- نرصد حالات من ذوى الهمم تحتاج إلى أجهزة تعويضية وتركيب أطراف صناعية على نفقة الدولة

 

الصفحة السابعة

- على صفيح ساخن.. مجلس الزمالك يجتمع اليوم.. قرارات صارمة منتظرة بشأن اختفاء ثلاثى الفريق.. ويحسم مصير «أوسوريو» بعد نزيف النقاط

- التدوير مستمر.. «كولر» يتحدى إجهاد اللاعبين فى الأهلى.. وتغييرات جديدة أمام سيراميكا.. والسويسرى يحدد اختياراته فى «ميركاتو 2024»

- ختام قوى.. 3 مباريات فى آخر أيام الجولة السادسة من دورى NILE

- 13 نقطة فقط.. صدمة عربية لـ«صلاح» فى سباق «بالون دور».. و«ميسى» الأفضل بـ462 صوتاً

 

الصفحة الثامنة

- أقدم محل قصب فى شبرا.. «عم حسن»: مابحاسبش الزباين فى رمضان

- أسرار صناعة الخيم البدوية.. ملاذ أبناء القبائل فى صحراء مصر

- «مارينا» فانوس سحرى للأمهات.. علاج بالفن وتبسيط المناهج بـ«القماش»

- «جهاد» قلبه فى مصر وأهله فى غزة: «مراتى وعيالى مصبرينِّى»

- «حنان»: «صوت وصورة» كشف زيف الذكاء الاصطناعى

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اقرأ في عدد «الوطن» غدا.. السيسي يرفض زيادة سعر السولار حرصا على محدودي الدخل

«حماة الوطن»: الرئيس السيسي رفض زيادة سعر السولار حرصا على محدودي الدخل
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