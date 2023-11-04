اقرأ في عدد «الوطن» غدا.. السيسي: قلقون من استمرار تدهور الأوضاع بـ«غزة»

تقرأ في عدد «الوطن» غدًا، موضوعات وقضايا جديدة من وجهات نظر مختلفة حول الشأنين المحلي والدولي، وإلى أبرز العناوين:

الصفحة الأولى

- «السيسى»: قلقون من استمرار تدهور الأوضاع بـ«غزة»

- الرئيس لـ«ماكين وميقاتى»: يجب وقف التصعيد العسكرى الإسرائيلى وإقامة دولة فلسطينية مستقلة وفقاً للمرجعيات الدولية المعتمدة

- تحركات مصرية مكثفة لحماية الفلسطنيين

- «شكرى» فى اجتماع وزارى «عربى - أمريكى»: نرفض التهجير ونطالب بوقف فورى لإطلاق النار سياسيون: «القاهرة» كلمة السر فى أى حل يتعلق بالقطاع

- «التحالف الوطنى» يطلق القافلة الثانية لإغاثة الأهالى

- «الصحة»: استمرار علاج المصابين

- «الرى»: لا تهاون مع أى تعديات على النيل

- «سويلم»: حملات إزالة فورية فى المهد بالتنسيق مع المحافظات ووزارة الداخلية

- الفريق أسامة عسكر يشهد تنفيذ نشاط تدريبى للجيش الثانى الميدانى

- رئيس أركان حرب القوات المسلحة يشيد بالأداء المتميز والكفاءة القتالية العالية للجنود

- ثمّنوا دعم زملائهم المصريين.. وتمنوا انتهاء الحرب

- طلاب فلسطينيون: مصر الأهل والسند

- «شعت»: تلقيت دعماً كبيراً من زملائى.. و«راما»: ساندونى مادياً.. و«وائل»: شكراً لأم الدنيا لما تفعله

- «كريم»: أدرس الطب لمداواة جراح بلادى.. ومصر تدعم فلسطين بقوافل إغاثة ونتمنى أن تنجح جهود التهدئة

- «بتول»: مبادرة الجامعة بتأجيل دفع المصروفات والامتحانات كانت طيبة

- مبادرات شعبية لمساندة الطلاب مادياً وتوفير الرعاية الطبية لهم مجاناً

- جامعات قررت إعفاءهم من الرسوم و«التعليم» خفّضت المصروفات 20%

- صوتك وصل

- اللجنة الطبية لمجلس الوزراء: الاستجابة لـ7815 حالة و1796 قرار علاج على نفقة الدولة خلال 9 أشهر

- قوافل طبية فى قرى «حياة كريمة».. و«مدبولى»: تعاون مع مختلف الجهات لتوفير رعاية للمواطنين

- أزمة الزمالك واستعدادات الأهلى

- حالة غضب فى «الأبيض» ضد «فتوح والزنارى وصبحى» والمجلس يبحث عن حلول لأزمة فريق الكرة

- «كولر» يتحدى إجهاد لاعبى «الأحمر».. ويقرر إراحة «عبدالمنعم وهانى وتاو وديانج وأفشة» أمام سيراميكا

الصفحة الثانية

- طلاب فلسطينيون فى مصر «كفاح وتفوق وحنين للأرض»

- ثمّنوا دعم زملائهم فى الجامعات.. وتمنوا انتهاء الحرب فى بلادهم

- الدارسون فى الجامعات: نتمسّك بالأمل.. ومصر «الأهل والسند»

- «حمد»: قلوبنا موجوعة والحرب أتت على الأخضر واليابس.. و«وائل»: شكراً لأم الدنيا على كل ما تفعله.. و«بتول»: مبادرة الجامعة بتأجيل دفع المصروفات كانت طيبة

- «شعت»: تلقيت دعماً كبيراً من زملائى المصريين.. و«راما»: دعمونى مادياً

- طالب الإعلام: «جمعيات خيرية تكفلت بالمصروفات بعد انقطاع دعم الأهل»

- طالبة الماجستير: «بيتنا اتقصف فى الأيام الأولى للعمليات»

- «عدى»: الاحتلال الإسرائيلى منعنا من التواصل مع أهالينا

- «إيناس»: جئت إلى مصر قبل الحرب بأسبوع.. وسأعود

الصفحة الثالثة

- مؤسسات ومبادرات شعبية تمد يد المساعدة للطلاب: «الدم واحد»

- «صُناع الخير» تتكفل بالمصروفات الدراسية لـ500 طالب.. و«مصر للتنمية» توفر الكشف الطبى «أون لاين».. و«طب عين شمس» توفر لهم جلسات دعم نفسى

- «رنا» تطلق حملة بالإسكندرية لرعايتهم.. وأطباء بالدقهلية يرعون الطلاب صحياً.. و«إيمان»: أقل حاجة نقدمها ليهم هى الدعم «كل واحد فى تخصصه»

.. - وجامعات قررت إعفاءهم من رسوم شهادات القيد.. وتأجيل امتحانات بعض الكليات

- «المنوفية»: نشملهم بالرعاية الاجتماعية والعلمية.. و«التعليم العالى»: تخفيض مصروفات الوافدين 20% والعلاج مجاناً.. وحملات تبرع بالدم للأشقاء

- استشارى نفسى: التعايش مع الحياة والابتعاد عن العزلة ضرورة لتجاوز المحنة

- «فرويز»: متابعة أخبار الحرب تؤدى إلى ضغط نفسى هائل.. والاكتئاب المستتر يؤدى إلى أمراض عضوية

«أميرة» فقدت شقيقها: تعاهدنا أن نعيش ونموت معاً

- طالبة الصيدلة: «الوضع كارثى وأفراد عائلتى بيشربوا مياه مالحة»

«كريم» يواجه الألم بالعلم: أدرس الطب لمداواة الجراح

طالب الطب: مصر تدعم فلسطين بقوافل إغاثة.. ونتمنى أن تنجح جهود التهدئة

الصفحة الرابعة

- مصر.. تحركات مكثفة لحماية الفلسطينيين

- «شكرى» فى الاجتماع الوزارى «العربى - الأمريكى»: نرفض التهجير القسرى للفلسطينيين من أرضهم ونطالب بوقف فورى لإطلاق النار

- الاحتلال الإسرائيلى يواصل المجازر ضد المدنيين ويستهدف النازحين.. وعشرات الشهداء والجرحى جرّاء قصف المستشفيات وسيارات الإسعاف بـ «غزة»

- عدد الشهداء يرتفع إلى 9 آلاف و425 فى قطاع غزة.. و147 فى الضفة الغربية

- وزير الصحة: نستقبل يومياً 50 مصاباً فلسطينياًوالكسور والحروق وبتر الأطراف أبرز الإصابات

- «عبدالغفار»: أجرينا 50 عملية جراحية.. و«عاشور»: المستشفيات الجامعية جاهزة لاستقبال الجرحى

«- التحالف الوطنى»: إطلاق المرحلة الثانية من قوافل إغاثة «غزة»

«- الهيئة الإنجيلية»: 42 طناً من المواد الغذائية و«مصر الخير»: تقديم خدمات إعاشة لمرافقى المصابين

- سياسيون: تحركات دبلوماسية لوقف الحرب.. و«القاهرة» كلمة السر فى أى حل يتعلق بالقطاع

- «بدر الدين»: مصر تحشد العالم لإجبار إسرائيل على إدخال المساعدات.. و«نجاح»: القيادة السياسية هى حلقة الوصل بين العالم وفلسطين

الصفحة الخامسة

- «المركزى» يثبت «الفائدة» ويضع خفض التضخم لـ7% نُصب عينيه

- لجنة السياسة النقدية تبقى على الأسعار عند مستوى 19.25%و 20.25% للإيداع والإقراض بعد مؤشرات اقتصادية إيجابية داعمة

- «الأهلى» تطلق برنامجاً جديداً للتمويل العقارى بتسهيلات تنافسية

- بنك مصر و«كاتدرائية العباسية» يوقعان بروتوكولاً لـ«الدفع الإلكترونى»

- المصرف المتحد: قدمنا 26 مبادرة ومشروعاً أخضر

- تعاون بين QNB وجامعة بدر لتعزيز التجربة المصرفية للطلاب

- «الزراعى» يتعاون مع «اتصالات مصر» لمد تغطية المحمول للريف

- «CIB» يحتفل بذكرى إطلاق «المبادئ المصرفية»

الصفحة السادسة

- الاستجابة لـ7815 حالة.. و1796 قرار علاج على نفقة الدولة خلال 9 أشهر

- اللجنة الطبية لمجلس الوزراء «صوتـك واصـل»

- تلبية نداءات المستغيثين.. مهمة «ناجحة» عمرها 7 سنوات

- «مدبولى»: تعاوُن مع مختلف الجهات لتوفير رعاية طبية للمواطنين.. ورئيس «الشئون الطبية»: تنظيم قوافل طبية فى قرى المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» والقرى الأكثر احتياجاً

- «المصرى»: نسهم فى نفقات علاج «زرع النخاع» للمحتاجين بالتعاون مع وزارة الصحة

- المستشار الطبى لرئيس الوزراء: نتعامل مع أى استغاثة.. «اللى عنده مشكلة مالهاش حل يكلمنا»

- نرصد حالات من ذوى الهمم تحتاج إلى أجهزة تعويضية وتركيب أطراف صناعية على نفقة الدولة

الصفحة السابعة

- على صفيح ساخن.. مجلس الزمالك يجتمع اليوم.. قرارات صارمة منتظرة بشأن اختفاء ثلاثى الفريق.. ويحسم مصير «أوسوريو» بعد نزيف النقاط

- التدوير مستمر.. «كولر» يتحدى إجهاد اللاعبين فى الأهلى.. وتغييرات جديدة أمام سيراميكا.. والسويسرى يحدد اختياراته فى «ميركاتو 2024»

- ختام قوى.. 3 مباريات فى آخر أيام الجولة السادسة من دورى NILE

- 13 نقطة فقط.. صدمة عربية لـ«صلاح» فى سباق «بالون دور».. و«ميسى» الأفضل بـ462 صوتاً

الصفحة الثامنة

- أقدم محل قصب فى شبرا.. «عم حسن»: مابحاسبش الزباين فى رمضان

- أسرار صناعة الخيم البدوية.. ملاذ أبناء القبائل فى صحراء مصر

- «مارينا» فانوس سحرى للأمهات.. علاج بالفن وتبسيط المناهج بـ«القماش»

- «جهاد» قلبه فى مصر وأهله فى غزة: «مراتى وعيالى مصبرينِّى»

- «حنان»: «صوت وصورة» كشف زيف الذكاء الاصطناعى