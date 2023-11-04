«حماة الوطن» بالفيوم ينظم قافلة لتقديم خدمات طبية لأهالي مركز إبشواي

نظمت أمانة حزب حماة الوطن بمحافظة الفيوم، قافلة طبية كبرى شاملة جميع التخصصات، لتوقيع الكشف الطبي على أهالي مركز إبشواي في مختلف التخصصات الطبية، بأسعار مخفضة في متناول المواطن البسيط، وذلك ضمن جهود الحزب لتقديم كل سبل الرعاية الصحية لأهالي محافظة الفيوم ضمن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالاهتمام بصحة الأسرة المصرية.

وتضمنت القافلة الطبية عددا من التخصصات الطبية، أبرزها الباطنة، والأطفال، والعيون، والعظام، وأمراض النساء والتوليد، والأمراض الجلدية، والأنف والأذن والحنجرة، والأسنان.

قافلة طبية كبرى

وبدأت أعمال القافلة الطبية التي جرى تنظيمها من قبل أمانة حماة الوطن بمركز أبشواي، في الـ10 صباحًا، وتستمر أعمالها حتى الرابعة مساء، وذلك بجوار موقف طبهار.

إقبال كبير من المواطنين

وشهدت القافلة إقبالًا كبيرًا من أهالي قرى مركز أبشواي للخضوع للكشف الطبي في مختلف التخصصات، فيما أشار الحسيني مصطفي أمين الحزب بمحافظة الفيوم إنّه من المقرر استمرار إطلاق تلك القوافل الطبية خلال الفترة القادمة، وذلك إلى جانب الندوات واللقاءات التي يعقدها الحزب لدعم المرشح الرئاسي السيد عبد الفتاح السيسي.

حث المواطنين على المشاركة

وتابع أمين حزب حماة الوطن بمحافظة الفيوم، إنّه يجرى حث المواطنين خلال القافلة ومختلف الفاعليات التي ينظمها الحزب على أهمية المشاركة والإدلاء بأصواتهم خلال الاستحقاق الانتخابي القادم، فضلًا عن بيان الإنجازات التي شهدتها مصر وخصوصًا محافظة الفيوم على مدار الـ 9 سنوات الماضية خلال فترة رئاسة الرئيس السيسي، وضرورة دعمه لاستكمال تلك الإنجازات.