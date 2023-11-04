«الصحة»: مصابو غزة حالتهم الصحية معقدة وإصاباتهم عالية الخطورة

قال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، إن الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان أجرى اليوم جولة في مستشفيين بشمال سيناء، حيث بدأ الزيارة بمستشفى بئر العبد واطمأن على حالة المصابين والجرحى الفلسطينيين الذين تُقَدَّم الخدمة الصحية لهم.

استعدادات سيارات الإسعاف

وأضاف «عبدالغفار»، خلال مكالمة هاتفية ببرنامج «الحياة اليوم»، المذاع على قناة «الحياة»، وتقدمه الإعلامية لبنى عسل، أن وزير الصحة اطمأن أيضا على جاهزية سيارات الإسعاف والحجر الصحي في معبر رفح، وتقديم كل ما يحتاجون إليه من رعاية صحية للجرحى الذين يُنقلون عبر سيارات الإسعاف المصرية إلى المعبر أو القادمين من أصحاب الجنسيات الأجنبية.

حالات المصابين معقدة

ولفت إلى أن وزير الصحة اختتم زيارته بتفقد مستشفى العريش العام، حيث أجرى حوارات مطولة مع المرضى واستمع إليهم، وحالتهم الصحية معقدة وهناك إصابات عالية الخطورة مثل الحروق بنسب مرتفعة وبتر وكسور في العمود الفقري وقاع الجمجمة وشظايا أصابت أجزاء حساسة من المخ أدت إلى عدم القدرة على الحركة.