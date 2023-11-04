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ضبط مالك مصنع لتصنيع الحلوى بدون ترخيص بالقاهرة

كتب:

محمد بركات
08:42 م | السبت 04 نوفمبر 2023
مصنع حلوى - أرشيفية

مصنع حلوى - أرشيفية

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط صاحب مصنع لتصنيع الحلوى بالمرج لإدارته المصنع بدون ترخيص وحيازته كميات كبيرة من المواد الغذائية مجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمى وبدون بيانات غاشا بذلك جمهور المستهلكين.

وعُثر بداخل المصنع على 1.2 طن عسل جلوكوز، 600 كيلو جرام دقيق، 400 كيلو جرام سكر، 16 كيلو جراما كرسبي مغطى بالشيكولاتة جميعها مجهولة المصدر وبدون مستندات تدل على مصدرها.

وبمواجهته اعترف بإدارة المصنع بدون ترخيص وحيازته للمضبوطات بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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