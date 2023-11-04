تحرير 6 محاضر عدم الإعلان عن الأسعار في الإسكندرية

قال المهندس محمود القلش معاون وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية للإعلام والاتصال السياسي بالإسكندرية لـ«الوطن»، إنه بناءاً على توجيهات الدكتور على المصيلحي، وزير التموين و التجارة الداخلية وتعليمات اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، أصدر المهندس أحمد إبراهيم، وكيل وزارة التموين و التجارة الداخلية بالإسكندرية تعليمات مشددة للأجهزة الرقابية بالمديرية لتشديد الرقابة، وشن حملات على الأسواق لضبط الأسعار ومراقبة جودة السلع.

حملة تموين شرق الإسكندرية

وأشار «القلش»، إنه بناءاً على ذلك قامت إدارة شرق التموينية بالمديرية بشن حملة أسفرت عن التالي

- تحرير محضر إدارة مخبز سياحي حر بدون ترخيص

- تحرير 5 محاضر عدم إعلان عن أسعار السلع الغذائية

- تحرير محضرين عدم إعلان عن أسعار الزيوت لمحطات تموين سيارات.

- تحرير محضر حيازة 106 كاوتش سيارات صناعة اتحاد أوربي بمسافات مختلفة، لعدم وجود المستندات والفواتير الدالة علي حيازتهم ،و تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال هذه المخالفات.

تطبيق القانون بكل حزم

وأضاف المهندس محمود القلش، إن حملات التموين مستمرة يومياً بجميع الإدارات التموينية على مستوى الإسكندرية لضبط الأسواق ومراقبة الأسعار، وتطبيق القانون بكل حزم وعدم التهاون مع المخالفين ومستغلي المواطنين.