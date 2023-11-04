صحفية فلسطينية: آمالنا معلقة على مصر وقيادتها السياسية لتخفيف الأزمة في غزة

قالت الدكتورة أمل طومان الكاتبة والصحفية الفلسطينية، إن آمال الشعب الفلسطيني دائما معلقة على مصر والشعب المصري والرئيس عبد الفتاح السيسي، في مد يد العون للفلسطينيين في قطاع غزة.

كل شيء مستهدف في قطاع غزة

أضافت «طومان»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «في المساء مع قصواء»، المذاع على قناة «CBC»، وتقدمه الإعلامية قصواء الخلالي، أن المأساة في غزة كبيرة للغاية، وهذه الحرب لم يشهدها الشعب الفلسطيني من قبل، وكل شيء مستهدف من قوات الاحتلال الإسرائيلي.

استشهاد 46 صحفيا في قطاع غزة

أوضحت أن عدد الصحفيين الذين استشهدوا حتى الآن، 46 صحفياً، والعدد يزيد كل دقيقة، والأسر تنزح لجنوب قطاع غزة في ظروف صعبة، والوضع مأساوي وخطير ولا يوصف، ونشهد جرائم وفظائع ورعباً حقيقياً في غزة، وما ينشر ويذاع في قنوات الإعلام جزء صغير مما يحدث في القطاع.