الفاينانشيال تايمز: الصراع في غزة يهز اقتصادات الشرق الأوسط

أشارت «الفاينانشيال تايمز»، المنصة البريطانية، إلى إن الحرب في غزة تهدد الاقتصادات الهشة والمعتمدة على السياحة في مصر والأردن ولبنان، وتثير مخاوف من انتشار تأثيرها في جميع أنحاء الشرق الأوسط، وفي مصر لجأت الحكومة بالفعل إلى صندوق النقد الدولي لتخفيف أزمتها الاقتصادية، وتم إلغاء العديد من الحجوزات السياحية في سيناء، المتاخمة لغزة.

ونقلت المنصة عن فاروق سوسة، الخبير الاقتصادي الإقليمي لدى بنك جولدمان ساكس: نرى بالفعل تقارير عن إلغاء الحجوزات في دول مجاورة مثل مصر ونعتقد أن ذلك قد يكلف مصر المليارات من عائدات السياحة المفقودة في هذه السنة المالية وحدها فمصر لا تمتلك احتياطيات من النقد الأجنبي لاستيعاب هذا النوع من الضربات.

عدم اليقين قاتل لتدفقات السياح

كما نقلت المنصة عن كريستالينا جورجييفا، المديرة التنفيذية لصندوق النقد الدولي، قولها في مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار في المملكة العربية السعودية الأسبوع الماضي: إن عدم اليقين قاتل لتدفقات السياح.

وذكرت المنصة أن الأزمة انتشرت بالفعل مع القصف عبر الحدود الإسرائيلية اللبنانية، وهجمات الطائرات بدون طيار والصواريخ على مدينة إيلات الإسرائيلية على البحر الأحمر من قبل ميليشيا الحوثي اليمنية، المدعومة من إيران.

وأشارت المنصة لمعاناة مصر والأردن ولبنان المجاورة لإسرائيل والمعتمدة على السياحة، تعاني حتى قبل الصراع.