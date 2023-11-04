الاحتلال الإسرائيلي يطلق الرصاص على سيارات الفلسطينيين ويعتقل شابا

أطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم السبت، الرصاص تجاه المواطنين الفلسطينيين شمال رام الله، وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية، كما أطلقت الرصاص على عدة مركبات أخرى في المكان.

الاحتلال يطلق الرصاص على سيارات الفلسطينيين

واقتحمت قوة من جيش الاحتلال الطريق الواصل بين قريتي برهام وجيبيا شمال رام الله، وتمركزت في المنطقة، وشرعت بإطلاق الرصاص تجاه كل من يقترب من المكان، ولم يتم تحديد ما إن تم وقوع إصابات أم لا.

كما اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم، شابا من بلدة يعبد جنوب غرب جنين، بعد إطلاقها الرصاص على المركبة التي كان يستقلها.

الاحتلال يعتقل شابا من يعبد

وأضافت الوكالة أن قوات الاحتلال اقتحمت يعبد، ونصبت الكمائن بين كروم الزيتون وكثفت من تواجدها العسكري في البلدة والقرى المحيطة، كما اقتحمت قرية جلبون، المحاذية لجدار الفصل والتوسّع العنصري، وسيرت آلياتها في أحياء القرية، وكثفت من تواجدها العسكري في قرى وبلدات شمال شرق جنين.