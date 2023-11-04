«التحالف الوطني»: نساهم يوميا بنحو 70 شاحنة مساعدات لقطاع غزة

قالت الدكتورة نهى عبدالقوي، أمين سر التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، إنه أُطْلِقت اليوم المرحلة الثانية من قوافل المساعدات الإغاثية لقطاع غزة، مبدية سعادتها بالتطورات المتعلقة بدخول المساعدات، إذ أصبحت هناك أريحية في الدخول وبشكل منظم أكثر.

إقامة جسر إغاثي من القاهرة لغزة

وأضافت «عبدالقوي»، خلال مكالمة هاتفية ببرنامج «في المساء مع قصواء»، المذاع على قناة «CBC»، وتقدمه الإعلامية قصواء الخلالي، أنه تقرر إقامة جسر إغاثي من القاهرة لغزة، ويتضمن عددا معينا من الشاحنات ينطلق يوميا من القاهرة للأشقاء في غزة ومحمل بكل أنواع المساعدات الممكنة.

وأشارت إلى أن التحالف الوطني يرسل من 50 إلى 70 شاحنة يوميا، وهذا رقم كبير، وأُرْسِل اليوم 750 طنا من المواد الغذائية والمستلزمات الطبية، وستُرْسَل كمية مشابهة غدا، وعلى مدار الأسبوع من المتوقع أن يتم إرسال 7 آلاف طن تقريبا.

تقديم 7 آلاف طن مساعدات أسبوعيا

ولفتت إلى أن هناك دولاً عظمى أرسلت 60 و70 طنا من المساعدات، بينما الجمعيات الأهلية المصرية ترسل وحدها 7 آلاف طن أسبوعيا وهذا يعد رقما ضخما وكبيرا.