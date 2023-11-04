مظاهرات في مدن وعواصم عالمية تنديدا بالعدوان الإسرائيلي على غزة

شارك مئات الآلاف من المواطنين في مدن وعواصم الدول حول العالم في تظاهرات ومسيرات تنديدًا بالقصف المستمر من قوات الاحتلال على قطاع غزة والضفة الغربية والذي أسفر عن استشهاد وإصابة آلاف من المدنيين، وفق ما نشر بوكالة الأنباء الفلسطينية.

مظاهرات لندن

العاصمة الإنجليزية لندن، شهدت مظاهرة حاشدة تنديدًا بالعدوان الإسرائيلي المتواصل على الضفة الغربية وقطاع غزة.

واحتشد آلاف البريطانيين المؤيدين لفلسطين في وسط لندن، ورفعوا الأعلام الفلسطينية ورددوا شعار «الحرية لفلسطين»، لتنتهي المظاهرة خارج مجلسي البرلمان في ويستمنستر.

مسيرت شارك فيها عشرات الآلاف في باريس

وفي فرنسا، تظاهر عشرات الآلاف في العاصمة باريس، تنديدا بالعدوان الإسرائيلي المتواصل ضد المدنيين العزل.

وانطلق الآلاف خلال المظاهرات التي دعت إليها منظمات وجمعيات وأحزاب يسارية، من ساحة الجمهورية وسط باريس، ونددوا باستمرار العدوان وارتكاب الجرائم بحق المدنيين في فلسطين، كما عبروا عن غضبهم من الوضع الإنساني الصعب الذي يعيشه المواطنون في قطاع غزة، ونددوا بالموقف الساسي الفرنسي المنحاز لدولة الاحتلال.

كما شهدت مدينتا تولوز وستراسبورغ مظاهرات حاشدة تنديدا بالعدوان المتواصل على قطاع غزة.

مسيرات برلين

وفي العاصمة الألمانية برلين، تظاهر الآلاف تضامنا مع الفلسطينيين في قطاع غزة، الذين يتعرضون لقصف إسرائيلي متواصل منذ السابع من أكتوبر الماضي.

ووفق وكالة فرانس برس، شاركت عائلات كثيرة مع أولادها في التظاهرة، ورفعت لافتات كتب عليها «انقذوا غزة، وأوقفوا الإبادة، ووقف إطلاق النار».

وتوشح متظاهرون كثر بالكوفية الفلسطينية، وتجمع المتظاهرون في ساحة ألكسندر بلاتز بوسط برلين تظللهم الأعلام الفلسطينية وهاتفين «حرروا فلسطين».

مظاهرات ميلانو

وفي إيطاليا، تظاهر الآلاف في مدينة ميلانو دعمًا لفلسطين، ورفضًا للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

وردد المشاركون في المسيرة شعارات مؤيدة لفلسطين ومطالبة بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، والدعوة لوقف قتل المدنيين، ووقف الجرائم المرتكبة بحقهم.

مظاهرات الدنمارك

وشارك الآلاف اليوم السبت في مظاهرة بالدنمارك تنديدا بالعدون الإسرائيلي المتواصل على الضفة الغربية وقطاع غزة.

وتجمع المتظاهرون في ساحة دار البلدية وسط العاصمة كوبنهاغن ولوحوا بالأعلام الفلسطينية ولافتات كتب عليها «أوقفوا الحصار على غزة»، و«أوقفوا إسرائيل الآن»، وشعارات تؤيد نضال الشعب الفلسطيني وتؤكد حقوقه الوطنية في بناء دولته المستقلة وعاصمتها القدس وحق عودة اللاجئين كما أقرتها القرارات الدولية.

وطالب المشاركون العالم، بوقف الإبادة الجماعية التي تقوم بها دولة الاحتلال في قطاع غزة.

مظاهرات بالعاصمة الأمريكية

وتظاهر الآلاف من الأميركيين، اليوم السبت، في العاصمة واشنطن، تنديدا بالعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

وحمل المشاركون العلم الفلسطيني، ولافتات حملت شعارات من بينها: «الحرية لفلسطين وأوقفوا الإبادة الجماعية، وأوقفوا الحرب على غزة».

يشار إلى أن واشنطن ونيويورك وشيكاغو والعديد من الولايات والمدن الأمريكية، تشهد تظاهرات ووقفات يومية منذ بدء العدوان الإسرائيلي على غزة في السابع من أكتوبر الجاري للمطالبة بوقف العدوان وحماية المدنيين الفلسطينيين.