«الفاو»: تراجع طفيف في أسعار الأغذية خلال أكتوبر الماضي

أعلنت منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة «فاو»، أن مؤشر الأسعار العالمية للسلع الغذائية سجل تراجعا طفيفا في أكتوبر بانخفاض بلغت نسبته 0.5% عن مستواه المسجّل في سبتمبر، إلا أن مؤشر منتجات الألبان سجل ارتفاعا ملحوظا.

وأوضحت المنظمة، أن متوسط مؤشر منظمة الأغذية والزراعة لأسعار الأغذية الذي يتتبع التغيرات الشهرية في الأسعار الدولية من السلع الغذائية المتداولة عالميًا، بلغ 120.6 نقطة في أكتوبر بانخفاض نسبتة 10.9% عن قيمته في السنة السابقة.

انخفاض في أسعار الأرز

كما أكدت المنظمة تراجعا لمؤشر منظمة الأغذية والزراعة لأسعار الحبوب بنسبة 1.0% عن مستواه المسجل في الشهر السابق، إلا أن أسعار الأرز انخفضت بنسبة 2.0% بفعل الطلب العالمي السلبي على الواردات، أما أسعار القمح انخفضت بنسبة 1.9%، بفضل الإمدادات الكبيرة من الولايات المتحدة الأمريكية واشتداد المنافسة بين المصدّرين، أما أسعار الحبوب الخشنة ارتفعت بصورة طفيفة، وفي طليعتها أسعار الذرة نتيجة انحسار الإمدادات في الأرجنتين.

انخفاض في أسعار الزيوت وارتفاع بزيت الصويا

وفيما يتعلق بالزيوت، انخفض مؤشر منظمة الأغذية والزراعة العالمية « الفاو» بنسبة 0.7% عن مستواه المسجّل في سبتمبر، وأدى انخفاض أسعار زيت النخيل العالمية الناجم عن ارتفاع الإنتاج الموسمي وضعف الطلب العالمي إلى التعويض إلى حد كبير عن ارتفاع أسعار زيت الصويا وزيت عباد الشمس وزيت بذور اللفت.

وارتفعت أسعار زيت الصويا مدعومةً بالطلب القوي من قطاع الديزل الأحيائي.

وفيما يتعلق بأسعار السكر، تراجع مؤشر منظمة الأغذية والزراعة بنسبة 2.2% وإن بقي أعلى بنسبة 46.6 % عن مستواه المسجل في الشهر نفسه من العام الماضي، وكان التراجع المسجل في شهر أكتوبر مدفوعا بشكل أساسي بوتيرة الإنتاج القوية في البرازيل، غير أن المخاوف بشأن التوقعات بتقلّص الإمدادات العالمية في السنة المقبلة أدّت إلى تراجع الاسعار.

وسجل مؤشر منظمة الأغذية والزراعة لأسعار اللحوم تراجعا بنسبة 0.6 % في ظل ضعف الطلب على الواردات، ولا سيما من دول شرق آسيا، ما عوّض بشكل كبير عن الارتفاع البسيط في أسعار لحوم الدواجن والأبقار والأغنام.