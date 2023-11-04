مصطفى عمار: تهجير الفلسطينيين من أرضهم أمر مرفوض تماما

قال الكاتب الصحفي مصطفى عمار، إن سيناء دفعت مصر من أجلها الكثير من الدماء الغالية لاستردادها بعد عدوان إسرائيلي، ونجحت القوات المسلحة في رد الاعتبار وتحريرها من احتلال دام أكثر من 6 سنوات لتعود سيناء لحضن مصر، متابعا: «الدولة لم تقصر في أي شيء من أجل التخفيف على أهل غزة وصد آثار العدوان الذي وصل إلى درجة جرائم الحرب ضد الأطفال والنساء والشيوخ».

تصفية القضية الفلسطينية

وأوضح «عمار» خلال تقديمه برنامج «ملعب الفن» المذاع على «راديو أون سبورت إف إم»، أن طلب أمريكا بتهجير سكان غزة إلى سيناء مرفوض لأنه تصفية للقضية الفلسطينية، ولا يمكن أن يقبل أحد تهجير شعب من أرضه، لافتا إلى أن سيناء أيضا أرض مصرية لا يسكنها إلا سكانها، في الوقت الذي ترفض فيه مصر تصفية القضية الفلسطينية.