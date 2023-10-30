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مدير تحرير أخبار الأدب لـ«ملعب الفن»: بهاء طاهر كان محبوبا لدى الشباب

كتب:

شريف سليمان
12:09 ص | الإثنين 30 أكتوبر 2023
الأديب الراحل بهاء طاهر

الأديب الراحل بهاء طاهر

قال حسن عبدالموجود، الكاتب والأديب ومدير تحرير جريدة أخبار الأدب، إنّ الجريدة تسعى إلى استعادة الرموز الثقافية الكبرى، سواء الراحلين أو تسليط الضوء على كبار الكتاب في الوقت الحالي.

رحيل بهاء طاهر مثّل صدمة كبيرة

وأضاف «عبدالموجود»، خلال حواره ببرنامج «ملعب الفن»، المذاع عبر راديو «أون سبورت إف إم»، تقديم الإعلامي والكاتب الصحفي مصطفى عمار: «فكرة العدد الخاص لـ بهاء طاهر مغرية جدا باستعادته، فقد مثل رحيله صدمة كبيرة قبل عام وذلك في الوسط الثقافي، فهو محبوب ككاتب وكإنسان ومعروف بصداقاته مع كبار النجوم والشباب».

وتابع الكاتب الصحفي: «فكرة العدد جاءت من ذكرى رحيل بهاء طاهر في 27 أكتوبر العام الماضي ومنذ شهرين ونصف الشهر انتبهت إلى هذه الفكرة واقترحت أن يكون العدد عنه، واتصلت بزوجته فهي حب عمره وكانت لصيقة به في الفترة الأخيرة من حياته، وأحالتني إلى ابنتيه، للحصول على موافقتهما حتى أخرج بأي شيء جديد».

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