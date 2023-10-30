شعبان يوسف لـ«ملعب الفن»: بهاء طاهر كان رمانة الميزان في اعتصام المثقفين ضد الإخوان

قال الكاتب شعبان يوسف، إن الأديب الراحل بهاء طاهر كان رمانة الميزان في اعتصام المثقفين في عهد جماعة الإخوان الإرهابية بسبب حكمته، موضحًا: «عندما كانت المناقشات تُحتدم كان بهاء طاهر يستطيع إنهاء الخلافات».

وأضاف «يوسف» في مداخلة هاتفية ببرنامج «ملعب الفن»، المذاع عبر راديو «أون سبورت إف إم» تقديم الكاتب الصحفي مصطفى عمار: «بهاء طاهر ساهم في الترويج للاعتصام، وكان يحكي لنا عن شبابه ومشاركته في التظاهرات ضد الإنجليز في عام 1951 عندما كان شابا صغيرا».

شعبان يوسف: بهاء طاهر كان حكاءً جميلا وذا ابتسامة رائعة

وتابع: «كان حكاءً جميلا وذا ابتسامة رائعة، وأعماله مميزة وأحببت حكاية قال الضحكى لأنها تجمع بين الحب والأحلام، وكل عمل لبهاء طاهر امتلك مميزات عظيمة، وأنا أعتبر أن نجيب محفوظ هو الأفضل ثم بهاء طاهر، ومن أول مجموعة له وهي مجموعة الخطوبة كانت مميزة للغاية، إذ صدرت في عام 1972 وبدأ في كتابتها في مطلع ستينيات القرن الماضي».