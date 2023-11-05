العميد محمد فكري: كنا نرى المعدات الإسرائيلية تمر أمامنا ونشتبك معها

قال العميد أركان حرب محمد فكري وأحد أبطال سلاح المشاة في حرب أكتوبر، إنه بعد مرور مرحلة الصمود وصلنا إلى مرحلة الردع والاشتباك مع العدو.

المعدات الإسرائيلية

وأضاف في حوراه لبرنامج الشاهد على قناة إكسترا نيوز مع الإعلامي الدكتور محمد الباز: كنا نرى المعدات الإسرائيلية تمر أمامنا وكنا نشتبك معها، ونحاول إحداث خسائر لحرمانهم من مهمة التنفيذ الهندسي، وكنا نسجل كل التدمير الذي يحدث في العدو ونرسله للقيادة الأعلى إلى أن يصل لهيئة العمليات ليكون سجلًا للأحداث اليومية.

وتابع: مرت الأيام وبدأنا تصعيد الاشتباكات وبدأت المدفعية تعمل ضد العدو والأسلحة الصغيرة والرشاشات، وجاءت أوامر عام 69 للتحول إلى مرحلة حرب الاستنزاف بعد الردع وما يُسمى بالدفاع النشط.

قارب مطاطي

واستكمل: تم تكليفنا كضباط صغيرين من قادة الفصائل بعبور قناة السويس عبورًا فرديًا وننفذ مهمة ونعود، وذات أثناء الليل والتوقيت مظلم تمامًا جاءت مجموعة بقارب مطاطي أوصلتني للضفة الشرقية وذهبت بتسليحي الشخصي، كانوا يريدون تدريب الضباط ليكونوا لتهيئتهم للمعركة.

وواصل: ذهبت واخترت موقعًا وبدأت أعمل تنفيذ هندسي وأراقب طوال الليل، والطيران كان مسيطرًا سيطرة كاملة عام 69 لأنه لم يكن هناك أنظمة دفاع جوي، وننفذ المهام المطلوبة منّا.