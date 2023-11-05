عاجل.. أمطار رعدية تضرب 6 محافظات خلال ساعات

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية تعرض المحافظات إلى فرص سقوط أمطار رعدية خلال الساعات المقبل مع تأثير ظاهرتين جويتين، على الرغم من الأجواء الحارة التي تشهدها البلاد خلال هذه الأيام، لاسيما في محافظات جنوب الصعيد والقاهرة الكبرى.

أماكن سقوط الأمطار في المحافظات

وعن حالة الطقس خلال الساعات المقبلة وفرص سقوط الأمطار جاءت في 6 محافظات وهى «جنوب سيناء، البحر الأحمر، قنا، أسوان، الأقصر، الوادي الجديد»، وتكون مصحوبة برعد بنسبة تصل إلى 40% تزاد حدتها في حلايب وشلاتين بالبحر الأحمر.

حالة الطقس الساعات القادمة في المحافظات

وحذرت هيئة الأرصاد الجوية المواطنين من ظاهرة الضباب الكثيف على الطرق الرئيسية والفرعية والتي تربط بين القاهرة ومحافظات الوجه البحري والسواحل الشمالية، بالإضافة إلى الرياح إذ يعملا على حجب الرؤية الأفقية أحياناً.

وتشير توقعات الأرصاد الجوية إلى انخفاض درجات الحرارة خلال الأيام القادمة مع زيادة فرص سقوط الأمطار الرعدية، وعن حالة الأمواج فى البحر الأحمر والمتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة يترواح ارتفاعها إلى 1.5متر وتكون شمالية غربية.