الجمعة البيضاء تنطلق بعد 20 يوما.. خصومات تصل إلى 70%

تستعد المحلات والسلاسل التجارية المختلفة والهايبرات في مصر، لإطلاق عروض الجمعة البيضاء 2023 «البلاك فرايداي»، والتي تبدأ يوم الجمعة الموافق 25 نوفمبر الجاري، إذ تشهد العروض تخفيضات كبيرة على كل المنتجات، بما في ذلك الملابس والأجهزة الكهربائية والأحذية والحقائب والسلع الغذائية وغيرها.

عروض الجمعة البيضاء 2023

ويتوقع أن تصل نسبة التخفيضات في الجمعة البيضاء في بعض الأحيان إلى 70%، وهو ما يجذب ملايين المواطنين من مختلف الفئات العمرية إلى الشراء خلال هذه الفترة، فهي فرصة جيدة للمواطنين لشراء احتياجاتهم بأسعار مخفضة.

ويمكن للمواطنين الاطلاع على عروض الجمعة البيضاء التي تنطلق بعد 20 يومًا، وذلك عبر صفحات المحلات والسلاسل التجارية المختلفة على مواقع التواصل الاجتماعي.

موعد الجمعة البيضاء 2023 في مصر

وتعد الجمعة البيضاء من أهم المناسبات التجارية في العالم، إذ ينتظرها ملايين المواطنين من مختلف الدول لشراء احتياجاتهم بأسعار مخفضة، ويكون موعد موعد الجمعة البيضاء الجمعة الأخيرة من شهر نوفمبر من كل عام.