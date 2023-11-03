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موعد انتهاء الجمعة البيضاء وأماكنها.. خصومات تصل إلى 70%

كتب:

صفية النجار
10:20 م | الجمعة 03 نوفمبر 2023
الجمعة البيضاء

الجمعة البيضاء

يتميز شهر نوفمبر بتخفيضات كبيرة في السلع نتيجة العروض والخصومات المقدمة عليها، خاصةً فيما يعرف بالجمعة البيضاء، والتي تعد من أهم عروض التسوق على مستوى العالم، إذ تطرح أكبر المحلات التجارية والماركات العالمية تخفيضات كبيرة على السلع، وهي فرصة هائلة لشراء السلع الغذائية والمعمرة والملابس والعطور وغيرها، لذا يهتم الكثيرون بمعرفة موعد الجمعة البيضاء 2023.

موعد الجمعة البيضاء

وتتوفر عروض وخصومات الجمعة البيضاء في جميع مراكز التسوق والمحلات التجارية والمولات، ويوافق موعد الجمعة البيضاء 2023 الجمعة الأخيرة من شهر نوفمبر، الموافق 24 نوفمبر 2023، وبدأت معظم المحال والسلاسل التجارية في الخصومات منذ بداية هذا الشهر، وتستمر حتى نهاية شهر ديسمبر 2023. 

عروض الجمعة البيضاء

وتتوافر العروض على جميع السلع والأجهزة الكهربائية ومحلات الملابس والأحذية، وتكون فرصة مناسبة للشراء في ظل ارتفاع الأسعار، وتكون عروض الجمعة البيضاء 2023 متاحة بشكل كبير في المحلات الكبرى والمولات التجارية والأسواق الإلكترونية، وتصل خصومات الجمعة البيضاء إلى أكثر من 70% على جميع المنتجات.

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