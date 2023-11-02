موعد الجمعة البيضاء 2023 في مصر.. كيف تتجنب شراء المنتجات التالفة؟

أيام قليلة تفصلنا عن موعد الجمعة البيضاء 2023 في مصر، تلك المناسبة التي تعرف باسم بلاك فرايداي، والتي ينتظرها الكثير من المواطنين الراغبين في شراء المنتجات بأسعار مخفضة، إذ تحرص الكثير من الشركات والمحلات غلى توفير عروض للمواطنين وخصومات قد تصل إلى 70% في بعض الأحيان.

وكثيرا ما يتعرض بعض العملاء إلى عمليات النصب عند الشراء في تلك المناسبة، فقد يقوموا بشراء منتجات تالفة لا يدوم استخدامها لفترة طويلة، ونوضح من خلال هذا التقرير موعد الجمعة البيضاء 2023 في مصر، وكيفية تجنب شراء المنتجات التالفة، وفق جهاز حماية المستهلك، كالتالي:

موعد الجمعة البيضاء 2023 في مصر

وجرت العادة بأن يكون موعد الجمعة البيضاء في الجمعة الأخيرة من شهر نوفمبر من كل عام، ويوافق موعد الجمعة البيضاء 2023 في مصر هذا العام ليكون يوم الجمعة الموافق 25 نوفمبر الجاري، ما يعني أن ما يفصلنا عنه 24 يوما فقط، لتبدأ المحلات في بيع منتجاتها بخصومات كبيرة لم تشهدها حركة البيع على مدار العام.

كيف تنجنب شراء المنتجات التالفة في عروض الجمعة البيضاء؟

- لابد أن يقوم المشتري بالتأكد من مصدر البضاعة التي يقوم بشرائها في الأوكازيون الصيفي وطريقة الاستخدام والتخزين والصلاحية الخاصة بها.

- في حالة شراء منتج بها كتيبات لطريقة الاستخدام والضمان، يجب الاطلاع عليها والتحقق من شروط والتزامات وواجبات ما بعد البيع.

- لابد من أن يتجنب المشتري شراء السلع مجهولة المصدر.

- لابد من الاحتفاظ بفاتورة البيع وشهادات الضمان.

- يجب أن يقوم المشتري بتجنب الانسياق وراء الإعلانات المغرية.

- لابد من البحث عن السلع ذات المواصفات والجودة العالية.

- يجب أن يتم فحص السلع جيداً والتأكد من سلامتها قبل مغادرة المحل.

- يجب التأكد من تاريخ الصلاحية قبل الشراء خاصة السلع والمواد الغذائية.