كسر ماسورة مياه في ميدان حدائق القبة.. ورئيس الحي: جار إصلاحها

تلقت غرفة العمليات بحي حدائق القبة بالقاهرة بلاغا بشأن كسر مأسورة مياه في ميدان حدائق القبه، وتوجهت المتابعة الميدانية والإشغالات والمحلات إلى العنوان المذكور لاتخاذ اللازم بالتنسيق مع شركة مياه الشرب لإصلاح الكسر، وإعادة ضخ المياه للمناطق المتضررة، وذلك فى إطار توجيهات اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، بضرورة التعامل الفوري مع شكاوى وبلاغات المواطنين.

ترشيد الكهرباء

وأكد محمد عبد الوهاب، رئيس حى حدائق القبة، أنه جار إصلاحها ومتابعة ترشيد استهلاك الكهرباء بنطاق الحي بناء على توجيهات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بضرورة ترشيد استهلاك الكهرباء حفاظا على الموارد المتاحة وتحقيق التوازن البيئي.

رفع كفاءة الشارع

وتابع نظافة وجلي نافورة ميدان الحدائق وإعادة تشغيلها و الزراعة حول النافورة، وذلك في ضوء توجيهات اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، لرؤساء الأحياء بالاستمرار في رفع كفاءة الشارع.