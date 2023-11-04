أستاذ كهرباء يكشف سبب عودة تخفيف الأحمال لساعة بدلا من ساعتين

قال الدكتور عمرو عبد الهادي، رئيس قسم الطاقة الجديدة والمتجددة بجامعة الدلتا التكنولوجية، إن الدولة المصرية، لديها الوفير من الوقود، من خلال محطات قدراتها تفوق ضعف الأحمال التي نحتاجها، وهذا واضح من خلال اهتمام الدولة من تنفيذ مشروعات ومحطات كهربائية ضخمة، سواء كانت من خلال طاقة كهربائية متجددة أو عادية.

أسباب توجه الحكومة لتخفيف الأحمال

وأكد «عبد الهادي»، أن أسباب توجه الحكومة لتخفيف الأحمال، هو ارتفاع درجات الحرارة الهائل الذي شهدناه الآونة الأخير، ومازال حتى الآن في ساعات النهار، وسبب وصول انقطاع التيار إلى ساعتين، هو ارتفاع الحرارة بشكل كبير.

وتابع رئيس قسم الطاقة الجديدة والمتجددة بجامعة الدلتا التكنولوجية، أنه عندما اعتدل الطقس بشكل ملحوظ عادت الأمور لطبيعتها، وانقطع التيار لمدة ساعة واحدة كما هو كان مقرر من قبل الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، خلال المؤتمر الذي عقده مع الدكتور طارق الملا وزير البترول، والدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة.

ولفت الدكتور عمرو عبد الهادي، إلى أنه كلما ارتفعت معدلات درجات الحرارة زاد الاستهلاك الكهربائي، مما شكل عبأ على الاحمال، فكان لابد من التدخل للحفاظ على الطاقة والوقود.