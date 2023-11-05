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هزة أرضية بقوة 4.3 درجة تضرب سلسلة جبال هندوكوش في أفغانستان

كتب:

حسن رمضان
10:43 ص | الأحد 05 نوفمبر 2023
قراءات الهزة الأرضية-صورة أرشيفية

قراءات الهزة الأرضية-صورة أرشيفية

ضربت هزة أرضية بقوة 4.3 درجة على مقياس ريختر، سلسلة جبال هندوكوش الواقعة في أفغانستان وشمال غرب باكستان بعمق 65  كيلومترا، وفقا لبيانات مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي.

هزة أرضية بعمق 56 كيلومترا

وأظهرت بيانات مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي، وقوع بؤرة الهزة الأرضية على مسافة 114 كيلومترا بين الشرق والشمال الشرقي من مدينة مزار شريف شماي البلاد، و43 كيلومترا غرب مدينة قندوز. 

 

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