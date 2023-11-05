«جولد بيليون» تكشف أسباب انخفاض أسعار الذهب لـ30 جنيها خلال أسبوع

أعلنت مؤسسة جولد بيليون العاملة في مجال أبحاث وتقارير الذهب، انخفاض أسعار الذهب عيار 21 بمقدار 30 جنيها للجرام، إذ أغلق الأسبوع الماضي عند 2550 جنيها للجرام، بعد أن افتتح الأسبوع عند المستوى 2580 جنيها للجرام.

الذهب يسجل أقل مستوى خلال الأسبوع

وأضافت أن الذهب سجل أعلى مستوى له خلال الأسبوع عند سعر 2600 جنيه للجرام، وأقل مستوى عند 2525 جنيها للجرام، مشيرة إلى أن التذبذب الذي حدث في أسعار الذهب يأتي بسبب عدم وضوح الاتجاه في سعر الأونصة العالمية، إلى جانب عدم الاستقرار في السوق المحلية بسبب التوقعات الاقتصادية غير المستقرة.

وأشارت إلى أن هناك أخبار أثرت على أسعار الذهب بشكل مباشر وغير مباشر، تسببت في انخفاضه وتذبذبه، منها إعلان وزارة التموين حظر أية شركة أو تاجر بالقيام بأعمال تجارة أو تصدير أو استيراد للذهب، دون الحصول على التسجيل في مصلحة الدمغة والموازين.

وكان لإعلان المركزي المصري عن بيانات تفيد تراجع الدين الخارجي المصري ليصبح 164.7 مليار دولار في نهاية يونيو 2023 بعد أن كان بقيمة 165.3 مليار دولار في نهاية مارس الماضي، وأعلن البنك المركزي المصري عن تثبيت أسعار الفائدة عند معدلاتها السابقة دون تغيير عند 19.25% للإيداع و20.25% للإقراض، ليوافق قطاع عريض من توقعات الأسواق.

انخفاض السعر العالمي أثر على السوق

وأثر انخفاض السعر العالمي على الأسعار المحلية حيث سجل الذهب العالمي انخفاض خلال الأسبوع الماضي لينهي سلسلة من المكاسب استمرت لثلاثة أسابيع استطاع الذهب خلالها ربح 174 دولار للأونصة، وانخفض سعر الذهب الفوري خلال الأسبوع الماضي بنسبة 0.7% ليغلق تداولات الأسبوع عند المستوى 1992 دولار للأونصة.