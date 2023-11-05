بعد تراجعها الأيام الماضية.. أسعار الذهب في مصر اليوم الأحد

شهدت أسعار الذهب في مصر اليوم الأحد 5-11-2023 استقرارا ببداية التعاملات في محال الصاغة، إذ سجلت تحركات طفيفة شملت جميع الأعيرة، وفق بيانات شعبة الذهب والمجوهرات.

سعر جرام الذهب عيار 21

وجاء سعر جرام الذهب عيار 21 عند نحو 2575 جنيها، بينما سجل سعر الأوقية عالميا 1993 دولارا، وذلك انخفاض واضح عن أسعار الأسبوع الماضي الذي سجلت فيه الأوقية أعلى من 2000 دولار.

سعر جرام الذهب عيار 24

واستقر سعر جرام الذهب عيار 24 الأكثر نقاء عند مستوى 2943 جنيها للبيع دون ضريبة أو مصنعية.

سعر جرام الذهب عيار 18

فيما سجل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 2207 جنيهات، وسعر جرام الذهب عيار 14 سجل 1717جنيها.

سعر الجنيه الذهب

وسجل سعر الجنيه الذهب 20 ألفا و600 جنيها.

أسعار الذهب اليوم في المصنعية

وتختلف أسعار الذهب بالمصنعية من شركة إلى أخرى، فالمشغولات التي جرى تصنيعها في الورش أغلى من المصانع، وتختلف من عيار لآخر.

واستقرت أسعار الذهب في الأسواق العالمية خلال تعاملات أمس، لتسجل 1993 دولارا للأوقية، بعدما سجلت أدنى مستوياتها في 7 أشهر تقريبا.

يأتي الارتفاع الكبير في أسعار الذهب عالميا، بالتزامن مع توقعات انخفاض الدولار، والأزمات السياسية في منطقة الشرق الأوسط.