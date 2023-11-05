«مياه سوهاج»: الانتهاء من تركيب 26 ألفا و856 وصلة منزلية

تفقد المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج، محطة مياه النويرات السطحية التي تبلغ طاقتها التصميمية 26 ألف متر مكعب في اليوم، وتغذي ما يقرب من 160 ألف مواطن في الأحايوة غرب وأولاد حمزة والرشايدة والشهداء والدناقلة والنويرات بمركز المنشأة، والتي يتم تنفيذها تحت إشراف الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، ضمن مبادرة «حياة كريمة» لتطوير الريف المصري.

وشدد رئيس «مياه سوهاج»، خلال الجولة، على ضرورة الانتهاء من تنفيذ المحطة وتسليمها في أقرب وقت ممكن، بعد التأكد من تنفيذها بأعلى جودة ممكنة تضمن سلامة التشغيل واستدامة تقديم الخدمة للمواطنين.

جاهزية محطات مياه سوهاج

كما تفقد رئيس مياه سوهاج مشروع صرف صحي السماكين الممول من البنك الدولي للتنمية المحلية بقيمة 34 مليون جنيه، والذي يضم محطة رفع تبلغ طاقتها التصميمية 49 لترا لكل ثانية، وخط طرد وشبكة انحدار، ويخدم المشروع منطقة السماكين، بالإضافة إلى تفقد محطة مياه المنشأة السطحية التي تبلغ طاقتها التصميمية 35 ألف متر مكعب لكل يوم، ومحطة رفع رقم 3 الرئيسية بأولاد حمزة والتي تبلغ طاقتها التصميمية 880 لترا لكل ثانية.

تأمين وسائل السلامة بمحطات مياه سوهاج

كما أكد ضرورة الالتزام بتأمين بيئة العمل ووسائل السلامة والصحة المهنية وترشيد الطاقة وإجراء الصيانات الدورية للطلمبات لضمان التشغيل الأمثل على مدار 24 ساعة وتشغيل منظومات المراقبة بجميع مواقع المحطات والتأكد من مراقبة عنابر التشغيل.

الانتهاء من 26 ألف وصلة مياه

كما تفقد مشروع الوصلات المنزلية للصرف الصحي التي تأتي ضمن أعمال المبادرة الرئيسية لتطوير الريف المصري «حياة كريمة»، حيث تم الانتهاء من تنفيذ 26 ألفا و856 وصلة مياه، من أصل 31 ألفا و405 وصلات منزلية، وكذلك تفقد مشروع إحلال وتجديد خطوط المياه القديمة بخطوط مياه بلاستيك تضمن جودة المياه المنتجة للمواطنين.