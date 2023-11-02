«مياه سوهاج»: تنفيذ 70% من محطة حي الكوثر حتى الآن.. والتسليم نهاية الشهر الجاري

انتهت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة سوهاج من تنفيذ 70% من الخط المياه بحي الكوثر المقرر الانتهاء منه وتجربته قبل الضخ في نهاية شهر نوفمبر الجاري.

قالت فريدة سلام رئيس حي الكوثر في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إنه في إطار المتابعة المستمرة للموقف التنفيذي للأعمال الجارية بالمشروعات التنموية، فقد تم متابعة تنفيذ مد خط المياه المرشحة بحي الكوثر، وجرى انتهاء 70% مع مراعاة عدم انقطاع الطريق العام لتوفير السيولة المرورية.

استلام أوراق التعاقد لتسليم وحدات السبع عمارات بحي الكوثر

كشفت فريدة سلام، أن الوحدة المحلية لحي الكوثر تتسلم يوميا أوراق المتعاقدين على الوحدات السكنية بالمرحلة الخامسة لمشروع السبع عمارات خلف منطقة الإسعاف، تمهيدا لإجراءات التسليم التى ستبدأ يوم 7 نوفمبر الجاري.