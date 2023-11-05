«سلامة الغذاء» تعدم منتجات غذائية منتهية الصلاحية بالمنوفية..منها «كيك سناكس»

أجرى فرع سلامة الغذاء بمحافظة المنوفية 43 حملة تفتيشية، إذ تم المرور على 543 منشأة غذائية بنطاق المحافظة شبين الكوم، بركة السبع، تلا، منوف، الباجور، الشهداء، قويسنا، السادات، أشمون، وتم ضبط 1380 عبوة من المنتجات الغذائية منتهية الصلاحية كيك، سناكس، عصائر، خلطات توابل بإجمالي وزن 68 كجم، وتم إعدام جميع تلك المنتجات بمعرفة صاحب المنشأة في حضور لجنة من مفتشي الهيئة القومية لسلامة الغذاء.

كما تم الاشتراك في حملة مع جهاز حماية المستهلك بالمحافظة وتحرير 1 محضر مخالفات، وشن فرع سلامة الغذاء بمحافظة دمياط 6 حملات تفتيشية مشتركة مع مديرية التموين، الطب البيطري، الصحة، جهاز حماية المستهلك، إدارة البيئة بالديوان العام، على 32 منشأة غذائية بمراكز المحافظة عزبة البرج، رأس البر، السرو، ميت أبو غالب، الروضة، دمياط،.

إعدام 168 كجم مواد غذائية منتهية الصلاحية

وأسفرت تلك الحملات عن إعدام 168 كجم مواد غذائية منتهية الصلاحية ومتغيرة الخواص الطبيعية عصائر، فواكه، بهارات، تمر هندي، مخللات، مواد غذائية متنوعة، وتمت عملية الإعدام بناءً على طلب من صاحب المنشأة في حضور ممثلي هيئة سلامة الغذاء وأعضاء اللجنة المشكلة.

حملات تفتيشية

ونفذ فرع سلامة الغذاء بمحافظة الدقهلية 23 حملة تفتيشية على 162 منشأة غذائية وذلك بمراكز ميت غمر، سنوب، السنبلاوين، منية سندوب، بني عبيد، دكرنس، طلخا، مركز المنصورة، بالإضافة إلى بعض القرى بنطاق المحافظة؛ ما أسفر عن إعدام 883 كجم منتجات غذائية فاسدة وأخرى تبدو عليها تغير في الخواص منتجات ألبان، مصنعات دجاج ولحوم، خضروات وفواكه، فسيخ، عصائر ، غزل بنات وغيرها من المواد الغذائية المتنوعة.

كما أسفرت تلك الحملات عن وجود 71 مخالفة عدم تطبيق الاشتراطات الصحية، 111 مخالفة عدم توافر الشهادات الصحية، و108 مخالفة عدم وجود ترخيص منشأة. وقام الفرع بتنفيذ حملة مشتركة مع الطب البيطرى والتموين ومباحث التموين، أسفرت عن تحرير 3 محاضر ذبح خارج السلخانة، 4 محاضر تحفظ، 1 محضر غش تجارى، كما تم التحفظ على 125 كجم لحوم بلدي.