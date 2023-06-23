منتجات وسلع غذائية يمكن شراؤها من المعرض الدائم بالمتحف الزراعي

أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، استمرار فتح المعرض الدائم للسلع الغذائية بالمتحف الزراعي، للجمهور والمواطنين، في إطار استعدادات الوزارة لعيد الأضحى.

ويعمل المعرض الدائم على مضاعفة كميات المعروض من السلع الغذائية والبقوليات والخضروات واللحوم والدواجن بتخفيضات تصل إلى 45% في اطار مبادرة «خير مزارعنا لأهالينا».

منتجات وسلع في المتحف الزراعي

وتوجد العديد من السلع والمنتجات التي يمكن شراؤها من المعرض الدائم في المتحف الزراعي، وفقا لما كشفته وزارة الزراعة في بيان لها.

- اللحوم البلدي والمجمد.

- الدواجن بأنواعها البط ، الفراخ، والكبد، والحمام، والسمان.

- الأسماك بأنواعها المختلفة.

- الخضار والفاكهة.

- البقوليات.

- لحوم مجمدة ومصنعاتها – لحوم بلدية وضانى – دواجن مجمدة ومصنعاتها – أسماك مجمدة.

- سلع غذائية من زيت وسكر وسمن وأرز.

- عسل -زيت زيتون – ألبان ومصنعاتها.

وكلف السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، المسئولين عن منظومة المنافذ بالوزارة بضرورة الالتزام بالأسعار المخفضة والمعلنة من الوزارة، وتشديد على توافر الجودة العالية وتوفير جميع السلع الغذائية بأسعار تنافسية وذات جودة عالية، في إطار العمل على ضبط الأسعار، تخفيفاً على المواطنين ومحدودي الدخل.