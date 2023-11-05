انطلاق مبادرة «صوتك حقك» في القرى لحث ذوي الهمم على المشاركة في الانتخابات

أعلنت الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، تفاصيل مبادرة «صوتك حقك»، موضحة أنها نابعة من الدستور والذي يحث على مشاركة ذوي الإعاقة في الانتخابات الرئاسية، منوهة بأن المجلس طرق الأبواب في القرى والنجوع لتوعية ذوي الهمم بحقوقهم المنصوص عليها في الدستور والقانون.

إتاحة تدريبات لذوي الإعاقة

وأضافت خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج «8الصبح» المذاع عبر شاشة قنوات «dmc، أن هناك برتوكول تعاون بين وزارة الشباب والرياضة والهيئة الوطنية للانتخابات، من أجل إتاحة التدريبات لذوى الإعاقة، وتوضيح أساليب التعامل معهم، بالإضافة إلى تدريبات مع الأسر للتوعية بطرق التعامل مع الشخص صاحب الإعاقة، ليؤدي دوره تجاه مجتمعه والحصول على حقوقه.

تابعت: «من شروط وإيجابيات البروتوكول توفير التيسيرات اللازمة للوصول للجان الانتخابات، ووجود متطوعين وتعريفهم طريقة التعامل مع الشخص صاحب الإعاقة، وطريقة بريل لتتواصل معهم باللجان، وأيضا وجود ملصقات إشارية لأصحاب الإعاقة السمعية لسهولة الوصول والتعامل».