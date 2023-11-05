تحرير 91 محضرا تموينيا في حملات مكبرة على أسواق ومخابز سوهاج

أكد المهندس محمد إبراهيم، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة سوهاج، تحرير 91 محضرا تموينيا في حملات مكبرة على الأسواق من مركز البلينا في جنوب المحافظة إلى ناحية مركز طما شمال سوهاج، وذلك من أجل ضبط الأسواق والمخالفات.

ضبط 91 مخالفة تموينية

جاءت الحملة تحت إشراف المهندس محمد إبراهيم وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية في سوهاج، والمهندس محمد حسين، وكيل المديرية، وتنفيذا لتوجيهات وزارة التموين، بتكثيف الحملات التموينية لضبط الأسواق ورصد شكاوى الأهالي، وأسفرت عن ضبط 91 محضرا تموينيا متنوعا

حملات مكثفة لضبط الأسواق

وأشار وكيل تموين سوهاج، إلى أن حملات التموين جاءت على المحلات والأسواق، وذلك بالاشتراك مع ضباط إدارة مباحث التموين، حيث تنوعت المحاضر التي تم تحريرها اليوم بين نقص في الوزن، وسلع مجهولة، وتجميع بنزين وسجلات، وتصرف وإيقاف، وعدم إعطاء بون صرف، وعدم إعلان عن مواعيد التشغيل، وامتناع عن البيع، وفي مجال الأسواق والبترول، وسلع غذائية فاسدة ومنتهية الصلاحية، ومنشأة دون ترخيص، وعدم تمكين من تفتيش.

وتم تحرير المحاضر اللازمة، وجرى إبلاغ الجهات المختصة لمباشرة التحقيق.