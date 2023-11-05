حالة الطقس غدا الاثنين 6-11-2023.. حار وشبورة وأمطار

أوضحت هيئة الأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس غدا الاثنين 6-11-2023 مشيرة إلى أنّه يسود طقس حار على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء وشمال الصعيد، نهارًا ومائل للحرارة على السواحل الشمالية الشرقية وشديد الحرارة على جنوب الصعيد.

وأضافت هيئة الأرصاد الجوية، أنه يسود غدًا طقس لطيف في أول الليل ومائل للبرودة في آخره على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، ولطيف على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

أمطار وشبورة غدا

وعن تفاصيل الظواهر الجوية التي تشهدها البلاد غدا، نوهت هيئة الأرصاد الجوية، بتكون الشبورة المائية في الصباح الباكر على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية والمؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد والتى تصل لحد الضباب على بعض المناطق.

كما يشهد الطقس غدًا سقوط أمطار خفيفة قد تكون متوسطة ورعدية أحيانا على مناطق من جنوب سيناء وجنوب سلاسل جبال البحر الأحم، وتكون من متوسطة لرعدية على مناطق من أقصى جنوب الصعيد على فترات متقطعة.

وفيما يلي درجات الحرارة غدا الاثنين 6-11-2023، كما يلي:

درجات الحرارة غدا الاثنين

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 31 والصغرى 22 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية الغربية: العظمى 30 والصغرى 19 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: العظمى 28 والصغرى 21 درجة مئوية.

- جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: العظمى 33 والصغرى 24 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 33 والصغرى 19 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 36 الصغرى 24 درجة مئوية.